Law Blocks (LBT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Law Blocks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek LBT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Law Blocks kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Law Blocks kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Law Blocks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Law Blocks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.131076 prekybos kainą 2025 m.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Law Blocks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.137629 prekybos kainą 2026 m.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. LBT ateities kaina yra $ 0.144511 su 10.25% augimo norma.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. LBT ateities kaina yra $ 0.151736 su 15.76% augimo norma.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.159323, o augimo norma – 21.55%.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, LBT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.167289, o augimo norma – 27.63%.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Law Blocks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.272497 prekybos kainą.

Law Blocks (LBT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Law Blocks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.443869 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.131076
    0.00%
  • 2026
    $ 0.137629
    5.00%
  • 2027
    $ 0.144511
    10.25%
  • 2028
    $ 0.151736
    15.76%
  • 2029
    $ 0.159323
    21.55%
  • 2030
    $ 0.167289
    27.63%
  • 2031
    $ 0.175654
    34.01%
  • 2032
    $ 0.184437
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.193658
    47.75%
  • 2034
    $ 0.203341
    55.13%
  • 2035
    $ 0.213508
    62.89%
  • 2036
    $ 0.224184
    71.03%
  • 2037
    $ 0.235393
    79.59%
  • 2038
    $ 0.247163
    88.56%
  • 2039
    $ 0.259521
    97.99%
  • 2040
    $ 0.272497
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Law Blocks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.131076
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.131093
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.131201
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.131614
    0.41%
Law Blocks (LBT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma LBT kaina yra $0.131076. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Law Blocks (LBT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė LBT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.131093. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Law Blocks (LBT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė LBT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.131201. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Law Blocks (LBT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma LBT kaina yra $0.131614. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Law Blocks kainų statistika

--
----

--

$ 32.11M
$ 32.11M$ 32.11M

245.00M
245.00M 245.00M

--
----

--

Naujausia LBT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, LBT turi 245.00M apyvartą ir $ 32.11M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Law Blocks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Law Blocks, dabartinė Law Blocks kaina yra 0.131076USD. Apyvartinė Law Blocks (LBT) pasiūla yra 245.00M LBT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,113,309.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.20%
    $ 0.000264
    $ 0.131135
    $ 0.130618
  • 7 dienos
    -0.72%
    $ -0.000951
    $ 0.132844
    $ 0.130660
  • 30 dienų
    -1.32%
    $ -0.001736
    $ 0.132844
    $ 0.130660
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Law Blocks kaina pasikeitė $0.000264, atspindinti 0.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Law Blocks buvo prekiaujama aukščiausia $0.132844 ir žemiausia $0.130660. Kainos pokytis buvo -0.72%. Ši naujausia tendencija parodo LBT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Law Blocks įvyko -1.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001736 vertę. Tai rodo, kad LBT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Law Blocks (LBT) kainų prognozės modulis?

Law Blocks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas LBT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Law Blocks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą LBT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Law Blocks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja LBT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina LBT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Law Blocks potencialą.

Kodėl LBT kainų prognozė yra svarbi?

LBT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į LBT dabar?
Pagal jūsų prognozes, LBT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio LBT kainų prognozė?
Remiantis Law Blocks (LBT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama LBT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 LBT 2026 m.?
1 vieneto Law Blocks (LBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama LBT kaina 2027 m.?
Law Blocks (LBT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 LBT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė LBT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Law Blocks (LBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė LBT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Law Blocks (LBT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 LBT 2030 m.?
1 vieneto Law Blocks (LBT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, LBT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia LBT kainų prognozė 2040 metams?
Law Blocks (LBT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 LBT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.