Law Blocks (LBT) realiojo laiko kaina yra $0.130735. Per pastarąsias 24 valandas LBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.130618 iki aukščiausios $ 0.13157 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LBT kaina yra $ 0.291525, o žemiausia – $ 0.01953918.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Law Blocks rinkos kapitalizacija yra $ 32.04M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LBT apyvartoje yra 245.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.76M
Šiandienos Law Blocks kainos pokytis į USD: $ -0.0003823691630568.
Law Blocks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021793001.
Law Blocks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005219725.
Law Blocks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015826454435047.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0003823691630568
|-0.29%
|30 dienų
|$ -0.0021793001
|-1.66%
|60 dienų
|$ -0.0005219725
|-0.39%
|90 dienų
|$ +0.0015826454435047
|+1.23%
What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.
Supratimas apie Law Blocks (LBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
