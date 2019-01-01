Law Blocks (LBT) Tokenomika
What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.
Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.
Law Blocks (LBT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Law Blocks (LBT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Law Blocks (LBT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Law Blocks (LBT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LBT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek LBT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate LBT tokenomiką, galite peržiūrėti LBT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.