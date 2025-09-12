Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Evercraft Ecotechnologies kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ECET augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Evercraft Ecotechnologies kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Evercraft Ecotechnologies kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:11:36(UTC+8)

Evercraft Ecotechnologies Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Evercraft Ecotechnologies galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006992 prekybos kainą 2025 m.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Evercraft Ecotechnologies galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007341 prekybos kainą 2026 m.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ECET ateities kaina yra $ 0.007708 su 10.25% augimo norma.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ECET ateities kaina yra $ 0.008094 su 15.76% augimo norma.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ECET 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008499, o augimo norma – 21.55%.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ECET 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008924, o augimo norma – 27.63%.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Evercraft Ecotechnologies kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014536 prekybos kainą.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Evercraft Ecotechnologies kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023678 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006992
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007341
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007708
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008094
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008499
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008924
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009370
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009838
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010330
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010847
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011389
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011959
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012556
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013184
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013844
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014536
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Evercraft Ecotechnologies kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006992
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006993
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006998
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.007020
    0.41%
Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ECET kaina yra $0.006992. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ECET, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006993. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ECET, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006998. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ECET kaina yra $0.007020. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Evercraft Ecotechnologies kainų statistika

--
----

--

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

689.20M
689.20M 689.20M

--
----

--

Naujausia ECET kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ECET turi 689.20M apyvartą ir $ 4.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Evercraft Ecotechnologies istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Evercraft Ecotechnologies, dabartinė Evercraft Ecotechnologies kaina yra 0.006992USD. Apyvartinė Evercraft Ecotechnologies (ECET) pasiūla yra 689.20M ECET, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,819,023.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    46.93%
    $ 0.002233
    $ 0.007973
    $ 0.004758
  • 7 dienos
    35.24%
    $ 0.002464
    $ 0.010000
    $ 0.001170
  • 30 dienų
    3.03%
    $ 0.000211
    $ 0.010000
    $ 0.001170
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Evercraft Ecotechnologies kaina pasikeitė $0.002233, atspindinti 46.93% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Evercraft Ecotechnologies buvo prekiaujama aukščiausia $0.010000 ir žemiausia $0.001170. Kainos pokytis buvo 35.24%. Ši naujausia tendencija parodo ECET potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Evercraft Ecotechnologies įvyko 3.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000211 vertę. Tai rodo, kad ECET artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Evercraft Ecotechnologies (ECET) kainų prognozės modulis?

Evercraft Ecotechnologies Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ECET kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Evercraft Ecotechnologies ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ECET būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Evercraft Ecotechnologies kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ECET ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ECET pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Evercraft Ecotechnologies potencialą.

Kodėl ECET kainų prognozė yra svarbi?

ECET kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ECET dabar?
Pagal jūsų prognozes, ECET pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ECET kainų prognozė?
Remiantis Evercraft Ecotechnologies (ECET) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ECET kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ECET 2026 m.?
1 vieneto Evercraft Ecotechnologies (ECET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ECET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ECET kaina 2027 m.?
Evercraft Ecotechnologies (ECET) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ECET kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ECET kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Evercraft Ecotechnologies (ECET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ECET kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Evercraft Ecotechnologies (ECET) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ECET 2030 m.?
1 vieneto Evercraft Ecotechnologies (ECET) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ECET padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ECET kainų prognozė 2040 metams?
Evercraft Ecotechnologies (ECET) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ECET kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:11:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.