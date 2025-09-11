Daugiau apie ECET

ECET Kainos informacija

ECET Baltoji knyga

ECET Oficiali svetainė

ECET Tokenomika

ECET Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Evercraft Ecotechnologies logotipas

Evercraft Ecotechnologies kaina (ECET)

Neįtraukta į sąrašą

1 ECET į USD – tiesioginė kaina:

$0.00475865
$0.00475865$0.00475865
-21.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Evercraft Ecotechnologies (ECET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:57(UTC+8)

Evercraft Ecotechnologies (ECET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00117023
$ 0.00117023$ 0.00117023
24 val. žemiausia
$ 0.01000094
$ 0.01000094$ 0.01000094
24 val. aukščiausia

$ 0.00117023
$ 0.00117023$ 0.00117023

$ 0.01000094
$ 0.01000094$ 0.01000094

$ 0.289167
$ 0.289167$ 0.289167

$ 0.00117023
$ 0.00117023$ 0.00117023

+0.01%

-21.93%

-7.97%

-7.97%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) realiojo laiko kaina yra $0.00475893. Per pastarąsias 24 valandas ECET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00117023 iki aukščiausios $ 0.01000094 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ECET kaina yra $ 0.289167, o žemiausia – $ 0.00117023.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ECET per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -21.93%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) rinkos informacija

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

689.20M
689.20M 689.20M

789,199,998.0
789,199,998.0 789,199,998.0

Dabartinė Evercraft Ecotechnologies rinkos kapitalizacija yra $ 3.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ECET apyvartoje yra 689.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 789199998.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.76M

Evercraft Ecotechnologies (ECET) kainos istorija USD

Šiandienos Evercraft Ecotechnologies kainos pokytis į USD: $ -0.001337221054301454.
Evercraft Ecotechnologies 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014331432.
Evercraft Ecotechnologies 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024423985.
Evercraft Ecotechnologies 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00275891308370985.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001337221054301454-21.93%
30 dienų$ -0.0014331432-30.11%
60 dienų$ -0.0024423985-51.32%
90 dienų$ -0.00275891308370985-36.69%

Kas yra Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Evercraft Ecotechnologies kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Evercraft Ecotechnologies (ECET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Evercraft Ecotechnologies (ECET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Evercraft Ecotechnologies prognozes.

Peržiūrėkite Evercraft Ecotechnologies kainos prognozę dabar!

ECET į vietos valiutas

Evercraft Ecotechnologies (ECET) Tokenomika

Supratimas apie Evercraft Ecotechnologies (ECET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ECETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Kiek Evercraft Ecotechnologies(ECET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ECET kaina USD valiuta yra 0.00475893USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ECET į USD kaina?
Dabartinė ECET kaina USD valiuta yra $ 0.00475893. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Evercraft Ecotechnologies rinkos kapitalizacija?
ECET rinkos kapitalizacija yra $ 3.28MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ECET apyvartoje?
ECET apyvartoje yra 689.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ECET kaina?
ECET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.289167USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ECET kaina?
ECET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00117023USD.
Kokia yra ECET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ECET yra --USD.
Ar ECET kaina šiais metais kils?
ECET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ECET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:57(UTC+8)

Evercraft Ecotechnologies (ECET) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.