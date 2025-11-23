END (END) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite END kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek END augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte END kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

END kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
END Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

END (END) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, END galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004884 prekybos kainą 2025 m.

END (END) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, END galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005128 prekybos kainą 2026 m.

END (END) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. END ateities kaina yra $ 0.005384 su 10.25% augimo norma.

END (END) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. END ateities kaina yra $ 0.005653 su 15.76% augimo norma.

END (END) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, END 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005936, o augimo norma – 21.55%.

END (END) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, END 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006233, o augimo norma – 27.63%.

END (END) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. END kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010153 prekybos kainą.

END (END) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. END kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016539 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004884
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005128
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005384
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005653
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005936
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006233
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006545
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006872
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007215
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007576
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007955
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008353
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008771
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009209
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009670
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010153
    107.89%
Trumpalaikės END kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.004884
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.004884
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004888
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.004904
    0.41%
END (END) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma END kaina yra $0.004884. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

END (END) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė END, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004884. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

END (END) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė END, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004888. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

END (END) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma END kaina yra $0.004904. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė END kainų statistika

--
----

--

$ 590.06K
$ 590.06K$ 590.06K

120.81M
120.81M 120.81M

--
----

--

Naujausia END kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, END turi 120.81M apyvartą ir $ 590.06K bendrą rinkos kapitalizaciją.

END istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje END, dabartinė END kaina yra 0.004884USD. Apyvartinė END (END) pasiūla yra 120.81M END, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $590,057.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.09%
    $ 0
    $ 0.004939
    $ 0.004777
  • 7 dienos
    -13.73%
    $ -0.000670
    $ 0.007889
    $ 0.004679
  • 30 dienų
    -37.31%
    $ -0.001822
    $ 0.007889
    $ 0.004679
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas END kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas END buvo prekiaujama aukščiausia $0.007889 ir žemiausia $0.004679. Kainos pokytis buvo -13.73%. Ši naujausia tendencija parodo END potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį END įvyko -37.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001822 vertę. Tai rodo, kad END artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia END (END) kainų prognozės modulis?

END Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas END kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius END ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą END būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti END kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja END ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina END pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą END potencialą.

Kodėl END kainų prognozė yra svarbi?

END kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į END dabar?
Pagal jūsų prognozes, END pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio END kainų prognozė?
Remiantis END (END) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama END kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 END 2026 m.?
1 vieneto END (END) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, END padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama END kaina 2027 m.?
END (END) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 END kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė END kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, END (END) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė END kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, END (END) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 END 2030 m.?
1 vieneto END (END) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, END padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia END kainų prognozė 2040 metams?
END (END) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 END kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.