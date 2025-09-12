Dust Protocol (DUST) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dust Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DUST augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dust Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dust Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Dust Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dust Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.037669 prekybos kainą 2025 m.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dust Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.039552 prekybos kainą 2026 m.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DUST ateities kaina yra $ 0.041530 su 10.25% augimo norma.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DUST ateities kaina yra $ 0.043606 su 15.76% augimo norma.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUST 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.045787, o augimo norma – 21.55%.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DUST 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.048076, o augimo norma – 27.63%.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dust Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.078311 prekybos kainą.

Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dust Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.127561 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.037669
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039552
    5.00%
  • 2027
    $ 0.041530
    10.25%
  • 2028
    $ 0.043606
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045787
    21.55%
  • 2030
    $ 0.048076
    27.63%
  • 2031
    $ 0.050480
    34.01%
  • 2032
    $ 0.053004
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.055654
    47.75%
  • 2034
    $ 0.058437
    55.13%
  • 2035
    $ 0.061359
    62.89%
  • 2036
    $ 0.064427
    71.03%
  • 2037
    $ 0.067648
    79.59%
  • 2038
    $ 0.071030
    88.56%
  • 2039
    $ 0.074582
    97.99%
  • 2040
    $ 0.078311
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dust Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.037669
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.037674
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.037705
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.037823
    0.41%
Dust Protocol (DUST) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DUST kaina yra $0.037669. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dust Protocol (DUST) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DUST, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.037674. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dust Protocol (DUST) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DUST, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.037705. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dust Protocol (DUST) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DUST kaina yra $0.037823. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dust Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

33.30M
33.30M 33.30M

--
----

--

Naujausia DUST kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, DUST turi 33.30M apyvartą ir $ 1.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Dust Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dust Protocol, dabartinė Dust Protocol kaina yra 0.037669USD. Apyvartinė Dust Protocol (DUST) pasiūla yra 33.30M DUST, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,254,300.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.18%
    $ 0.001856
    $ 0.040038
    $ 0.035753
  • 7 dienos
    13.37%
    $ 0.005036
    $ 0.037983
    $ 0.032677
  • 30 dienų
    12.66%
    $ 0.004769
    $ 0.037983
    $ 0.032677
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dust Protocol kaina pasikeitė $0.001856, atspindinti 5.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dust Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.037983 ir žemiausia $0.032677. Kainos pokytis buvo 13.37%. Ši naujausia tendencija parodo DUST potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dust Protocol įvyko 12.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004769 vertę. Tai rodo, kad DUST artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dust Protocol (DUST) kainų prognozės modulis?

Dust Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DUST kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dust Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DUST būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dust Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DUST ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DUST pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dust Protocol potencialą.

Kodėl DUST kainų prognozė yra svarbi?

DUST kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DUST dabar?
Pagal jūsų prognozes, DUST pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DUST kainų prognozė?
Remiantis Dust Protocol (DUST) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DUST kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DUST 2026 m.?
1 vieneto Dust Protocol (DUST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DUST kaina 2027 m.?
Dust Protocol (DUST) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DUST kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DUST kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dust Protocol (DUST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DUST kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dust Protocol (DUST) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DUST 2030 m.?
1 vieneto Dust Protocol (DUST) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DUST padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DUST kainų prognozė 2040 metams?
Dust Protocol (DUST) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DUST kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.