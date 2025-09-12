Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Base is for everyone kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BASEISFOREVERYONE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Base is for everyone kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Base is for everyone kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:57:47(UTC+8)

Base is for everyone Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Base is for everyone galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002649 prekybos kainą 2025 m.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Base is for everyone galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002782 prekybos kainą 2026 m.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BASEISFOREVERYONE ateities kaina yra $ 0.002921 su 10.25% augimo norma.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BASEISFOREVERYONE ateities kaina yra $ 0.003067 su 15.76% augimo norma.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASEISFOREVERYONE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003220, o augimo norma – 21.55%.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASEISFOREVERYONE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003382, o augimo norma – 27.63%.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Base is for everyone kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005508 prekybos kainą.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Base is for everyone kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008973 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002649
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002782
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002921
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003067
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003220
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003382
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003551
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003728
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003915
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004110
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004316
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004532
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004758
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004996
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005508
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Base is for everyone kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002649
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002650
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002652
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002660
    0.41%
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BASEISFOREVERYONE kaina yra $0.002649. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BASEISFOREVERYONE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002650. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BASEISFOREVERYONE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002652. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BASEISFOREVERYONE kaina yra $0.002660. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Base is for everyone kainų statistika

--
----

--

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Naujausia BASEISFOREVERYONE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, BASEISFOREVERYONE turi 1000.00M apyvartą ir $ 2.65M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Base is for everyone istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Base is for everyone, dabartinė Base is for everyone kaina yra 0.002649USD. Apyvartinė Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) pasiūla yra 1000.00M BASEISFOREVERYONE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,649,868.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    23.12%
    $ 0.000497
    $ 0.002660
    $ 0.002133
  • 7 dienos
    -2.54%
    $ -0.000067
    $ 0.005237
    $ 0.002079
  • 30 dienų
    -49.10%
    $ -0.001301
    $ 0.005237
    $ 0.002079
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Base is for everyone kaina pasikeitė $0.000497, atspindinti 23.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Base is for everyone buvo prekiaujama aukščiausia $0.005237 ir žemiausia $0.002079. Kainos pokytis buvo -2.54%. Ši naujausia tendencija parodo BASEISFOREVERYONE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Base is for everyone įvyko -49.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001301 vertę. Tai rodo, kad BASEISFOREVERYONE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kainų prognozės modulis?

Base is for everyone Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BASEISFOREVERYONE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Base is for everyone ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BASEISFOREVERYONE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Base is for everyone kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BASEISFOREVERYONE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BASEISFOREVERYONE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Base is for everyone potencialą.

Kodėl BASEISFOREVERYONE kainų prognozė yra svarbi?

BASEISFOREVERYONE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BASEISFOREVERYONE dabar?
Pagal jūsų prognozes, BASEISFOREVERYONE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BASEISFOREVERYONE kainų prognozė?
Remiantis Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BASEISFOREVERYONE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BASEISFOREVERYONE 2026 m.?
1 vieneto Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASEISFOREVERYONE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BASEISFOREVERYONE kaina 2027 m.?
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BASEISFOREVERYONE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BASEISFOREVERYONE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BASEISFOREVERYONE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BASEISFOREVERYONE 2030 m.?
1 vieneto Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASEISFOREVERYONE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BASEISFOREVERYONE kainų prognozė 2040 metams?
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BASEISFOREVERYONE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:57:47(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.