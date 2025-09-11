Daugiau apie BASEISFOREVERYONE

Base is for everyone logotipas

Base is for everyone kaina (BASEISFOREVERYONE)

Neįtraukta į sąrašą

1 BASEISFOREVERYONE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00216543
$0.00216543
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:00(UTC+8)

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00207887
$ 0.00207887
24 val. žemiausia
$ 0.00217217
$ 0.00217217
24 val. aukščiausia

$ 0.00207887
$ 0.00207887

$ 0.00217217
$ 0.00217217

$ 0.02107695
$ 0.02107695

$ 0.00102246
$ 0.00102246

+0.43%

+1.22%

-22.26%

-22.26%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) realiojo laiko kaina yra $0.00216543. Per pastarąsias 24 valandas BASEISFOREVERYONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00207887 iki aukščiausios $ 0.00217217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASEISFOREVERYONE kaina yra $ 0.02107695, o žemiausia – $ 0.00102246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASEISFOREVERYONE per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) rinkos informacija

$ 2.17M
$ 2.17M

--
--

$ 2.17M
$ 2.17M

1000.00M
1000.00M

999,996,975.3715674
999,996,975.3715674

Dabartinė Base is for everyone rinkos kapitalizacija yra $ 2.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BASEISFOREVERYONE apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996975.3715674. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.17M

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) kainos istorija USD

Šiandienos Base is for everyone kainos pokytis į USD: $ 0.
Base is for everyone 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013908866.
Base is for everyone 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015571386.
Base is for everyone 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003170508094441118.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.22%
30 dienų$ -0.0013908866-64.23%
60 dienų$ -0.0015571386-71.90%
90 dienų$ -0.003170508094441118-59.41%

Kas yra Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) išteklius

Oficiali svetainė

Base is for everyone kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Base is for everyone prognozes.

Peržiūrėkite Base is for everyone kainos prognozę dabar!

BASEISFOREVERYONE į vietos valiutas

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Tokenomika

Supratimas apie Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BASEISFOREVERYONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

Kiek Base is for everyone(BASEISFOREVERYONE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BASEISFOREVERYONE kaina USD valiuta yra 0.00216543USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BASEISFOREVERYONE į USD kaina?
Dabartinė BASEISFOREVERYONE kaina USD valiuta yra $ 0.00216543. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Base is for everyone rinkos kapitalizacija?
BASEISFOREVERYONE rinkos kapitalizacija yra $ 2.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BASEISFOREVERYONE apyvartoje?
BASEISFOREVERYONE apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BASEISFOREVERYONE kaina?
BASEISFOREVERYONE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02107695USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BASEISFOREVERYONE kaina?
BASEISFOREVERYONE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00102246USD.
Kokia yra BASEISFOREVERYONE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BASEISFOREVERYONE yra --USD.
Ar BASEISFOREVERYONE kaina šiais metais kils?
BASEISFOREVERYONE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BASEISFOREVERYONE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:58:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.