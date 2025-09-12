YachtingVerse (YACHT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite YachtingVerse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YACHT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte YachtingVerse kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

YachtingVerse kainos prognozė
$0.01602
-0.12%
USD
Faktinis
Prognozė
YachtingVerse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YachtingVerse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01602 prekybos kainą 2025 m.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YachtingVerse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016821 prekybos kainą 2026 m.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YACHT ateities kaina yra $ 0.017662 su 10.25% augimo norma.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YACHT ateities kaina yra $ 0.018545 su 15.76% augimo norma.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YACHT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019472, o augimo norma – 21.55%.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YACHT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.020446, o augimo norma – 27.63%.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YachtingVerse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.033304 prekybos kainą.

YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YachtingVerse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.054249 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01602
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016821
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017662
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018545
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019472
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020446
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021468
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022541
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.023668
    47.75%
  • 2034
    $ 0.024852
    55.13%
  • 2035
    $ 0.026094
    62.89%
  • 2036
    $ 0.027399
    71.03%
  • 2037
    $ 0.028769
    79.59%
  • 2038
    $ 0.030208
    88.56%
  • 2039
    $ 0.031718
    97.99%
  • 2040
    $ 0.033304
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės YachtingVerse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01602
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016022
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016035
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016085
    0.41%
YachtingVerse (YACHT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YACHT kaina yra $0.01602. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YachtingVerse (YACHT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YACHT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016022. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YachtingVerse (YACHT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YACHT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016035. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YachtingVerse (YACHT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YACHT kaina yra $0.016085. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YachtingVerse kainų statistika

$ 0.01602
-0.12%

$ 0.00
0.00
$ 42.63K
--

Naujausia YACHT kaina yra $ 0.01602. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 42.63K.
Be to, YACHT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti YachtingVerse (YACHT)

Bandote įsigyti YACHT? Dabar galite YACHT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti YachtingVerse ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti YACHT dabar

YachtingVerse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YachtingVerse, dabartinė YachtingVerse kaina yra 0.01605USD. Apyvartinė YachtingVerse (YACHT) pasiūla yra 0.00 YACHT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000059
    $ 0.01605
    $ 0.01593
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000070
    $ 0.01634
    $ 0.01593
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000230
    $ 0.01685
    $ 0.01587
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YachtingVerse kaina pasikeitė $0.000059, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YachtingVerse buvo prekiaujama aukščiausia $0.01634 ir žemiausia $0.01593. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo YACHT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YachtingVerse įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000230 vertę. Tai rodo, kad YACHT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą YachtingVerse kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą YACHT kainų istoriją

Kaip veikia YachtingVerse (YACHT) kainų prognozės modulis?

YachtingVerse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YACHT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YachtingVerse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YACHT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YachtingVerse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YACHT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YACHT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YachtingVerse potencialą.

Kodėl YACHT kainų prognozė yra svarbi?

YACHT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YACHT dabar?
Pagal jūsų prognozes, YACHT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YACHT kainų prognozė?
Remiantis YachtingVerse (YACHT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YACHT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YACHT 2026 m.?
1 vieneto YachtingVerse (YACHT) kaina šiandien yra $0.01602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YACHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YACHT kaina 2027 m.?
YachtingVerse (YACHT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YACHT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YACHT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YachtingVerse (YACHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YACHT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YachtingVerse (YACHT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YACHT 2030 m.?
1 vieneto YachtingVerse (YACHT) kaina šiandien yra $0.01602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YACHT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YACHT kainų prognozė 2040 metams?
YachtingVerse (YACHT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YACHT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:40:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.