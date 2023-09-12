YACHT

Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual.

VardasYACHT

ReitingasNo.7276

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla7,500,000

Bendra pasiūla7,500,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.4153038914025691,2023-11-22

Mažiausia kaina0.004565827483104189,2023-09-12

Vieša blokų grandinėARB

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

