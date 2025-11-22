Plasma (XPL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Plasma kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XPL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Plasma kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Plasma kainos prognozė
$0.2014
-6.93%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:52:31(UTC+8)

Plasma Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Plasma galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2014 prekybos kainą 2025 m.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Plasma galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.21147 prekybos kainą 2026 m.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XPL ateities kaina yra $ 0.222043 su 10.25% augimo norma.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XPL ateities kaina yra $ 0.233145 su 15.76% augimo norma.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.244802, o augimo norma – 21.55%.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XPL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.257043, o augimo norma – 27.63%.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Plasma kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.418696 prekybos kainą.

Plasma (XPL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Plasma kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.682011 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2014
    0.00%
  • 2026
    $ 0.21147
    5.00%
  • 2027
    $ 0.222043
    10.25%
  • 2028
    $ 0.233145
    15.76%
  • 2029
    $ 0.244802
    21.55%
  • 2030
    $ 0.257043
    27.63%
  • 2031
    $ 0.269895
    34.01%
  • 2032
    $ 0.283390
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.297559
    47.75%
  • 2034
    $ 0.312437
    55.13%
  • 2035
    $ 0.328059
    62.89%
  • 2036
    $ 0.344462
    71.03%
  • 2037
    $ 0.361685
    79.59%
  • 2038
    $ 0.379769
    88.56%
  • 2039
    $ 0.398758
    97.99%
  • 2040
    $ 0.418696
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Plasma kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.2014
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.201427
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.201593
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.202227
    0.41%
Plasma (XPL) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma XPL kaina yra $0.2014. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Plasma (XPL) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė XPL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.201427. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Plasma (XPL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XPL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.201593. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Plasma (XPL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XPL kaina yra $0.202227. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Plasma kainų statistika

$ 0.2014
-6.93%

--
----

--
----

$ 5.86M
--

Naujausia XPL kaina yra $ 0.2014. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -6.93%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.86M.
Be to, XPL turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Plasma (XPL)

Bandote įsigyti XPL? Dabar galite XPL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Plasma ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti XPL dabar

Plasma istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Plasma, dabartinė Plasma kaina yra 0.2015USD. Apyvartinė Plasma (XPL) pasiūla yra 0.00 XPL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ -0.016699
    $ 0.2199
    $ 0.1945
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -0.032200
    $ 0.2764
    $ 0.1945
  • 30 dienų
    -0.43%
    $ -0.155999
    $ 0.4092
    $ 0.1945
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Plasma kaina pasikeitė $-0.016699, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Plasma buvo prekiaujama aukščiausia $0.2764 ir žemiausia $0.1945. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo XPL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Plasma įvyko -0.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.155999 vertę. Tai rodo, kad XPL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Plasma kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą XPL kainų istoriją

Kaip veikia Plasma (XPL) kainų prognozės modulis?

Plasma Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XPL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Plasma ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XPL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Plasma kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XPL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XPL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Plasma potencialą.

Kodėl XPL kainų prognozė yra svarbi?

XPL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XPL dabar?
Pagal jūsų prognozes, XPL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XPL kainų prognozė?
Remiantis Plasma (XPL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XPL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XPL 2026 m.?
1 vieneto Plasma (XPL) kaina šiandien yra $0.2014. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XPL kaina 2027 m.?
Plasma (XPL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XPL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XPL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plasma (XPL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XPL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Plasma (XPL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XPL 2030 m.?
1 vieneto Plasma (XPL) kaina šiandien yra $0.2014. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XPL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XPL kainų prognozė 2040 metams?
Plasma (XPL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XPL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.