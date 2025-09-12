Vice (VICE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vice kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VICE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vice kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vice kainos prognozė
$0.02036
+10.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:16:08(UTC+8)

Vice Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vice (VICE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vice galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02036 prekybos kainą 2025 m.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vice galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021378 prekybos kainą 2026 m.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VICE ateities kaina yra $ 0.022446 su 10.25% augimo norma.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VICE ateities kaina yra $ 0.023569 su 15.76% augimo norma.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VICE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024747, o augimo norma – 21.55%.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VICE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025985, o augimo norma – 27.63%.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vice kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.042326 prekybos kainą.

Vice (VICE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vice kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.068946 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02036
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021378
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022446
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023569
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024747
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025985
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027284
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028648
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.030080
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031585
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033164
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034822
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036563
    79.59%
  • 2038
    $ 0.038391
    88.56%
  • 2039
    $ 0.040311
    97.99%
  • 2040
    $ 0.042326
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vice kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02036
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020362
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020379
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020443
    0.41%
Vice (VICE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VICE kaina yra $0.02036. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vice (VICE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VICE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020362. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vice (VICE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VICE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020379. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vice (VICE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VICE kaina yra $0.020443. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vice kainų statistika

$ 0.02036
+10.83%

$ 20.18M
991.76M
$ 130.00K
--

Naujausia VICE kaina yra $ 0.02036. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 130.00K.
Be to, VICE turi 991.76M apyvartą ir $ 20.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Vice (VICE)

Bandote įsigyti VICE? Dabar galite VICE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Vice ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VICE dabar

Vice istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vice, dabartinė Vice kaina yra 0.02035USD. Apyvartinė Vice (VICE) pasiūla yra 0.00 VICE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $20.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.09%
    $ 0.001760
    $ 0.02058
    $ 0.01759
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000320
    $ 0.02499
    $ 0.015
  • 30 dienų
    1.09%
    $ 0.01063
    $ 0.02499
    $ 0.00969
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vice kaina pasikeitė $0.001760, atspindinti 0.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vice buvo prekiaujama aukščiausia $0.02499 ir žemiausia $0.015. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo VICE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vice įvyko 1.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.01063 vertę. Tai rodo, kad VICE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Vice kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VICE kainų istoriją

Kaip veikia Vice (VICE) kainų prognozės modulis?

Vice Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VICE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vice ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VICE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vice kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VICE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VICE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vice potencialą.

Kodėl VICE kainų prognozė yra svarbi?

VICE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VICE dabar?
Pagal jūsų prognozes, VICE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VICE kainų prognozė?
Remiantis Vice (VICE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VICE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VICE 2026 m.?
1 vieneto Vice (VICE) kaina šiandien yra $0.02036. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VICE kaina 2027 m.?
Vice (VICE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VICE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VICE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vice (VICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VICE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vice (VICE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VICE 2030 m.?
1 vieneto Vice (VICE) kaina šiandien yra $0.02036. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VICE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VICE kainų prognozė 2040 metams?
Vice (VICE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VICE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:16:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.