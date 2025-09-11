Vice (VICE) realiojo laiko kaina yra $ 0.01832. Per pastarąsias 24 valandas VICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01713 iki aukščiausios $ 0.02499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VICE kaina yra $ 0.09718601766030363, o žemiausia – $ 0.006615434681747624.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VICE per pastarąją valandą pasikeitė +2.80%, per 24 valandas – -5.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vice (VICE) rinkos informacija
No.958
$ 18.17M
$ 117.37K
$ 18.32M
991.76M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.17%
ETH
Dabartinė Vice rinkos kapitalizacija yra $ 18.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 117.37K. VICE apyvartoje yra 991.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.32M
Vice (VICE) kainos istorija USD
Stebėkite Vice kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0010683
-5.51%
30 dienų
$ +0.00809
+79.08%
60 dienų
$ +0.01129
+160.59%
90 dienų
$ -0.02459
-57.31%
Vice kainos pokytis šiandien
Šiandien VICE užfiksuotas $ -0.0010683 (-5.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vice 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00809 (+79.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vice 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VICE rodiklis pasikeitė $ +0.01129 (+160.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vice 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02459 (-57.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vice (VICE) pokyčius?
VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.
Vice galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vice investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vice, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vice kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vice (VICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vice (VICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vice prognozes.
Supratimas apie Vice (VICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vice (VICE)
Ieškote, kaip nusipirkti Vice? Viskas paprasta ir patogu! Vice lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.