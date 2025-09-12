USUAL (USUAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite USUAL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USUAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte USUAL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

USUAL kainos prognozė
$0.069
+4.38%
USD
Faktinis
Prognozė
USUAL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, USUAL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.069 prekybos kainą 2025 m.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, USUAL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.072450 prekybos kainą 2026 m.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USUAL ateities kaina yra $ 0.076072 su 10.25% augimo norma.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USUAL ateities kaina yra $ 0.079876 su 15.76% augimo norma.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USUAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.083869, o augimo norma – 21.55%.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USUAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088063, o augimo norma – 27.63%.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. USUAL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.143446 prekybos kainą.

USUAL (USUAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. USUAL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.233658 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.069
    0.00%
  • 2026
    $ 0.072450
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076072
    10.25%
  • 2028
    $ 0.079876
    15.76%
  • 2029
    $ 0.083869
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088063
    27.63%
  • 2031
    $ 0.092466
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097089
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.101944
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107041
    55.13%
  • 2035
    $ 0.112393
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118013
    71.03%
  • 2037
    $ 0.123914
    79.59%
  • 2038
    $ 0.130109
    88.56%
  • 2039
    $ 0.136615
    97.99%
  • 2040
    $ 0.143446
    107.89%
Trumpalaikės USUAL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.069
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069009
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069066
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069283
    0.41%
USUAL (USUAL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USUAL kaina yra $0.069. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

USUAL (USUAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USUAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069009. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

USUAL (USUAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USUAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069066. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

USUAL (USUAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USUAL kaina yra $0.069283. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė USUAL kainų statistika

$ 0.069
+4.38%

$ 83.63M
1.21B
$ 1.66M
--

Naujausia USUAL kaina yra $ 0.069. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.38%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.66M.
Be to, USUAL turi 1.21B apyvartą ir $ 83.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti USUAL (USUAL)

Bandote įsigyti USUAL? Dabar galite USUAL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti USUAL ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti USUAL dabar

USUAL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje USUAL, dabartinė USUAL kaina yra 0.069USD. Apyvartinė USUAL (USUAL) pasiūla yra 0.00 USUAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $83.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001399
    $ 0.0722
    $ 0.0654
  • 7 dienos
    0.18%
    $ 0.0104
    $ 0.0722
    $ 0.0579
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.013399
    $ 0.0859
    $ 0.0557
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas USUAL kaina pasikeitė $0.001399, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas USUAL buvo prekiaujama aukščiausia $0.0722 ir žemiausia $0.0579. Kainos pokytis buvo 0.18%. Ši naujausia tendencija parodo USUAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį USUAL įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.013399 vertę. Tai rodo, kad USUAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą USUAL kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą USUAL kainų istoriją

Kaip veikia USUAL (USUAL) kainų prognozės modulis?

USUAL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USUAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius USUAL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USUAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti USUAL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USUAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USUAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą USUAL potencialą.

Kodėl USUAL kainų prognozė yra svarbi?

USUAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USUAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, USUAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USUAL kainų prognozė?
Remiantis USUAL (USUAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USUAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USUAL 2026 m.?
1 vieneto USUAL (USUAL) kaina šiandien yra $0.069. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USUAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USUAL kaina 2027 m.?
USUAL (USUAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USUAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USUAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USUAL (USUAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USUAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, USUAL (USUAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USUAL 2030 m.?
1 vieneto USUAL (USUAL) kaina šiandien yra $0.069. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USUAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USUAL kainų prognozė 2040 metams?
USUAL (USUAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USUAL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.