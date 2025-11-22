Titans Tap (TIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Titans Tap kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Titans Tap kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Titans Tap kainos prognozė
$0.001544
$0.001544$0.001544
-14.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Titans Tap Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Titans Tap galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001544 prekybos kainą 2025 m.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Titans Tap galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001621 prekybos kainą 2026 m.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TIT ateities kaina yra $ 0.001702 su 10.25% augimo norma.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TIT ateities kaina yra $ 0.001787 su 15.76% augimo norma.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001876, o augimo norma – 21.55%.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001970, o augimo norma – 27.63%.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Titans Tap kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003209 prekybos kainą.

Titans Tap (TIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Titans Tap kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005228 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001544
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001621
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001702
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001787
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001876
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001970
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002069
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002172
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002281
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002395
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002515
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002640
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002772
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002911
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003057
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003209
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Titans Tap kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.001544
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.001544
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001545
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.001550
    0.41%
Titans Tap (TIT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma TIT kaina yra $0.001544. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Titans Tap (TIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė TIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001544. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Titans Tap (TIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001545. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Titans Tap (TIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TIT kaina yra $0.001550. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Titans Tap kainų statistika

$ 0.001544
$ 0.001544$ 0.001544

-14.82%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 74.94K
$ 74.94K$ 74.94K

--

Naujausia TIT kaina yra $ 0.001544. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -14.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 74.94K.
Be to, TIT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Titans Tap (TIT)

Bandote įsigyti TIT? Dabar galite TIT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Titans Tap ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti TIT dabar

Titans Tap istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Titans Tap, dabartinė Titans Tap kaina yra 0.001544USD. Apyvartinė Titans Tap (TIT) pasiūla yra 0.00 TIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.14%
    $ -0.000268
    $ 0.002011
    $ 0.0012
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000144
    $ 0.005
    $ 0.001071
  • 30 dienų
    0.21%
    $ 0.000270
    $ 0.005
    $ 0.000332
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Titans Tap kaina pasikeitė $-0.000268, atspindinti -0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Titans Tap buvo prekiaujama aukščiausia $0.005 ir žemiausia $0.001071. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo TIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Titans Tap įvyko 0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000270 vertę. Tai rodo, kad TIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Titans Tap kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą TIT kainų istoriją

Kaip veikia Titans Tap (TIT) kainų prognozės modulis?

Titans Tap Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Titans Tap ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Titans Tap kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Titans Tap potencialą.

Kodėl TIT kainų prognozė yra svarbi?

TIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, TIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TIT kainų prognozė?
Remiantis Titans Tap (TIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TIT 2026 m.?
1 vieneto Titans Tap (TIT) kaina šiandien yra $0.001544. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TIT kaina 2027 m.?
Titans Tap (TIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Titans Tap (TIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Titans Tap (TIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TIT 2030 m.?
1 vieneto Titans Tap (TIT) kaina šiandien yra $0.001544. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TIT kainų prognozė 2040 metams?
Titans Tap (TIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TIT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.