Smart Pocket (SP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smart Pocket kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smart Pocket kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smart Pocket kainos prognozė
$0.006958
$0.006958
+51.95%
USD
Faktinis
Prognozė
Smart Pocket Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smart Pocket galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006958 prekybos kainą 2025 m.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smart Pocket galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007305 prekybos kainą 2026 m.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SP ateities kaina yra $ 0.007671 su 10.25% augimo norma.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SP ateities kaina yra $ 0.008054 su 15.76% augimo norma.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008457, o augimo norma – 21.55%.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008880, o augimo norma – 27.63%.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smart Pocket kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014465 prekybos kainą.

Smart Pocket (SP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smart Pocket kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023562 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006958
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007305
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007671
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008054
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008457
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008880
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009324
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009790
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010280
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010794
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011333
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011900
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012495
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013120
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013776
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014465
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Smart Pocket kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.006958
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.006958
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006964
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.006986
    0.41%
Smart Pocket (SP) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SP kaina yra $0.006958. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smart Pocket (SP) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006958. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smart Pocket (SP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006964. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smart Pocket (SP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SP kaina yra $0.006986. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smart Pocket kainų statistika

$ 0.006958
$ 0.006958

+51.95%

$ 7.24M
$ 7.24M

1.04B
1.04B

$ 157.26K
$ 157.26K

--

Naujausia SP kaina yra $ 0.006958. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +51.95%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 157.26K.
Be to, SP turi 1.04B apyvartą ir $ 7.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Smart Pocket (SP)

Bandote įsigyti SP? Dabar galite SP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Smart Pocket ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SP dabar

Smart Pocket istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smart Pocket, dabartinė Smart Pocket kaina yra 0.006958USD. Apyvartinė Smart Pocket (SP) pasiūla yra 0.00 SP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.51%
    $ 0.002353
    $ 0.007925
    $ 0.004515
  • 7 dienos
    0.47%
    $ 0.002221
    $ 0.007925
    $ 0.003869
  • 30 dienų
    -0.49%
    $ -0.006770
    $ 0.01476
    $ 0.003869
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smart Pocket kaina pasikeitė $0.002353, atspindinti 0.51% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smart Pocket buvo prekiaujama aukščiausia $0.007925 ir žemiausia $0.003869. Kainos pokytis buvo 0.47%. Ši naujausia tendencija parodo SP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smart Pocket įvyko -0.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.006770 vertę. Tai rodo, kad SP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Smart Pocket kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SP kainų istoriją

Kaip veikia Smart Pocket (SP) kainų prognozės modulis?

Smart Pocket Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smart Pocket ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smart Pocket kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smart Pocket potencialą.

Kodėl SP kainų prognozė yra svarbi?

SP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SP dabar?
Pagal jūsų prognozes, SP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SP kainų prognozė?
Remiantis Smart Pocket (SP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SP 2026 m.?
1 vieneto Smart Pocket (SP) kaina šiandien yra $0.006958. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SP kaina 2027 m.?
Smart Pocket (SP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart Pocket (SP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart Pocket (SP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SP 2030 m.?
1 vieneto Smart Pocket (SP) kaina šiandien yra $0.006958. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SP kainų prognozė 2040 metams?
Smart Pocket (SP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SP kaina pasieks --.
