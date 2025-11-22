PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PROJECT RESCUE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RESCUE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PROJECT RESCUE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PROJECT RESCUE kainos prognozė
$0.169
$0.169$0.169
-0.82%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:46:56(UTC+8)

PROJECT RESCUE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PROJECT RESCUE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.169 prekybos kainą 2025 m.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PROJECT RESCUE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.177450 prekybos kainą 2026 m.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RESCUE ateities kaina yra $ 0.186322 su 10.25% augimo norma.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RESCUE ateities kaina yra $ 0.195638 su 15.76% augimo norma.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RESCUE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.205420, o augimo norma – 21.55%.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RESCUE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.215691, o augimo norma – 27.63%.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PROJECT RESCUE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.351338 prekybos kainą.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PROJECT RESCUE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.572293 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.169
    0.00%
  • 2026
    $ 0.177450
    5.00%
  • 2027
    $ 0.186322
    10.25%
  • 2028
    $ 0.195638
    15.76%
  • 2029
    $ 0.205420
    21.55%
  • 2030
    $ 0.215691
    27.63%
  • 2031
    $ 0.226476
    34.01%
  • 2032
    $ 0.237799
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.249689
    47.75%
  • 2034
    $ 0.262174
    55.13%
  • 2035
    $ 0.275283
    62.89%
  • 2036
    $ 0.289047
    71.03%
  • 2037
    $ 0.303499
    79.59%
  • 2038
    $ 0.318674
    88.56%
  • 2039
    $ 0.334608
    97.99%
  • 2040
    $ 0.351338
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PROJECT RESCUE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.169
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.169023
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.169162
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.169694
    0.41%
PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma RESCUE kaina yra $0.169. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė RESCUE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.169023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RESCUE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.169162. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RESCUE kaina yra $0.169694. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PROJECT RESCUE kainų statistika

$ 0.169
$ 0.169$ 0.169

-0.82%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 99.40K
$ 99.40K$ 99.40K

--

Naujausia RESCUE kaina yra $ 0.169. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.82%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 99.40K.
Be to, RESCUE turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PROJECT RESCUE (RESCUE)

Bandote įsigyti RESCUE? Dabar galite RESCUE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PROJECT RESCUE ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RESCUE dabar

PROJECT RESCUE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PROJECT RESCUE, dabartinė PROJECT RESCUE kaina yra 0.1691USD. Apyvartinė PROJECT RESCUE (RESCUE) pasiūla yra 0.00 RESCUE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.003599
    $ 0.174
    $ 0.1681
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.001400
    $ 0.2028
    $ 0.1674
  • 30 dienų
    -0.22%
    $ -0.047999
    $ 0.2185
    $ 0.1645
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PROJECT RESCUE kaina pasikeitė $-0.003599, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PROJECT RESCUE buvo prekiaujama aukščiausia $0.2028 ir žemiausia $0.1674. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo RESCUE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PROJECT RESCUE įvyko -0.22%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.047999 vertę. Tai rodo, kad RESCUE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PROJECT RESCUE kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RESCUE kainų istoriją

Kaip veikia PROJECT RESCUE (RESCUE) kainų prognozės modulis?

PROJECT RESCUE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RESCUE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PROJECT RESCUE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RESCUE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PROJECT RESCUE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RESCUE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RESCUE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PROJECT RESCUE potencialą.

Kodėl RESCUE kainų prognozė yra svarbi?

RESCUE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RESCUE dabar?
Pagal jūsų prognozes, RESCUE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RESCUE kainų prognozė?
Remiantis PROJECT RESCUE (RESCUE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RESCUE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RESCUE 2026 m.?
1 vieneto PROJECT RESCUE (RESCUE) kaina šiandien yra $0.169. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RESCUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RESCUE kaina 2027 m.?
PROJECT RESCUE (RESCUE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RESCUE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RESCUE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PROJECT RESCUE (RESCUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RESCUE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PROJECT RESCUE (RESCUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RESCUE 2030 m.?
1 vieneto PROJECT RESCUE (RESCUE) kaina šiandien yra $0.169. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RESCUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RESCUE kainų prognozė 2040 metams?
PROJECT RESCUE (RESCUE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RESCUE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:46:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.