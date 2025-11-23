PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePROJECT RESCUE (RESCUE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:20:15(UTC+8)
PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 35.46M
$ 35.46M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 16.85M
$ 16.85M
Visų laikų rekordas:
$ 1
$ 1
Visų laikų minimumas:
$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423
Dabartinė kaina:
$ 0.1685
$ 0.1685

PROJECT RESCUE (RESCUE) Informacija

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Oficiali svetainė:
https://www.projectrescue.xyz/
Baltoji knyga:
https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

PROJECT RESCUE (RESCUE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PROJECT RESCUE (RESCUE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RESCUE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RESCUE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RESCUE tokenomiką, galite peržiūrėti RESCUE tokeno kainą realiuoju laiku!

PROJECT RESCUE (RESCUE) Kainų istorija

RESCUE kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

RESCUE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RESCUE? Mūsų RESCUE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

