Refacta AI kainos prognozė
$0.04236
$0.04236
+0.56%
USD
Faktinis
Prognozė
Refacta AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Refacta AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04236 prekybos kainą 2025 m.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Refacta AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.044478 prekybos kainą 2026 m.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REFACTA ateities kaina yra $ 0.046701 su 10.25% augimo norma.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REFACTA ateities kaina yra $ 0.049036 su 15.76% augimo norma.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REFACTA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.051488, o augimo norma – 21.55%.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REFACTA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.054063, o augimo norma – 27.63%.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Refacta AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.088063 prekybos kainą.

Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Refacta AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.143445 prekybos kainą.

Trumpalaikės Refacta AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.04236
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.042365
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.042400
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.042534
    0.41%
Refacta AI (REFACTA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma REFACTA kaina yra $0.04236. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Refacta AI (REFACTA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė REFACTA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.042365. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Refacta AI (REFACTA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REFACTA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.042400. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Refacta AI (REFACTA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REFACTA kaina yra $0.042534. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Refacta AI kainų statistika

$ 0.04236
$ 0.04236

+0.56%

--
----

--
----

$ 572.08K
$ 572.08K

--

Naujausia REFACTA kaina yra $ 0.04236. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 572.08K.
Be to, REFACTA turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Refacta AI (REFACTA)

Bandote įsigyti REFACTA? Dabar galite REFACTA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Refacta AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti REFACTA dabar

Refacta AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Refacta AI, dabartinė Refacta AI kaina yra 0.04225USD. Apyvartinė Refacta AI (REFACTA) pasiūla yra 0.00 REFACTA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000439
    $ 0.04379
    $ 0.00439
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.000170
    $ 0.04588
    $ 0.00439
  • 30 dienų
    0.86%
    $ 0.019590
    $ 0.04588
    $ 0.00439
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Refacta AI kaina pasikeitė $-0.000439, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Refacta AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.04588 ir žemiausia $0.00439. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo REFACTA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Refacta AI įvyko 0.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.019590 vertę. Tai rodo, kad REFACTA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Refacta AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą REFACTA kainų istoriją

Kaip veikia Refacta AI (REFACTA) kainų prognozės modulis?

Refacta AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REFACTA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Refacta AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REFACTA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Refacta AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REFACTA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REFACTA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Refacta AI potencialą.

Kodėl REFACTA kainų prognozė yra svarbi?

REFACTA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REFACTA dabar?
Pagal jūsų prognozes, REFACTA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REFACTA kainų prognozė?
Remiantis Refacta AI (REFACTA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REFACTA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REFACTA 2026 m.?
1 vieneto Refacta AI (REFACTA) kaina šiandien yra $0.04236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REFACTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REFACTA kaina 2027 m.?
Refacta AI (REFACTA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REFACTA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REFACTA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Refacta AI (REFACTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REFACTA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Refacta AI (REFACTA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REFACTA 2030 m.?
1 vieneto Refacta AI (REFACTA) kaina šiandien yra $0.04236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REFACTA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REFACTA kainų prognozė 2040 metams?
Refacta AI (REFACTA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REFACTA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.