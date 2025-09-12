KEI Stablecoin (KEI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KEI Stablecoin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KEI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte KEI Stablecoin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

KEI Stablecoin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:36:27(UTC+8)

KEI Stablecoin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KEI Stablecoin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.984497 prekybos kainą 2025 m.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KEI Stablecoin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0337 prekybos kainą 2026 m.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KEI ateities kaina yra $ 1.0854 su 10.25% augimo norma.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KEI ateities kaina yra $ 1.1396 su 15.76% augimo norma.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1966, o augimo norma – 21.55%.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KEI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2564, o augimo norma – 27.63%.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KEI Stablecoin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0466 prekybos kainą.

KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KEI Stablecoin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3338 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.984497
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0337
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0854
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1396
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1966
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2564
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3193
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3852
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4545
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5272
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6036
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6838
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7680
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8564
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9492
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0466
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės KEI Stablecoin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.984497
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.984631
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.985441
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.988542
    0.41%
KEI Stablecoin (KEI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma KEI kaina yra $0.984497. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KEI Stablecoin (KEI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė KEI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.984631. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KEI Stablecoin (KEI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KEI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.985441. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KEI Stablecoin (KEI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KEI kaina yra $0.988542. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KEI Stablecoin kainų statistika

--
----

--

$ 201.59K
$ 201.59K$ 201.59K

204.76K
204.76K 204.76K

--
----

--

Naujausia KEI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KEI turi 204.76K apyvartą ir $ 201.59K bendrą rinkos kapitalizaciją.

KEI Stablecoin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KEI Stablecoin, dabartinė KEI Stablecoin kaina yra 0.984497USD. Apyvartinė KEI Stablecoin (KEI) pasiūla yra 204.76K KEI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $201,588.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.42%
    $ -0.004228
    $ 0.994446
    $ 0.980387
  • 7 dienos
    -0.84%
    $ -0.008317
    $ 0.999408
    $ 0.978375
  • 30 dienų
    -0.78%
    $ -0.007770
    $ 0.999408
    $ 0.978375
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KEI Stablecoin kaina pasikeitė $-0.004228, atspindinti -0.42% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KEI Stablecoin buvo prekiaujama aukščiausia $0.999408 ir žemiausia $0.978375. Kainos pokytis buvo -0.84%. Ši naujausia tendencija parodo KEI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KEI Stablecoin įvyko -0.78%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.007770 vertę. Tai rodo, kad KEI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia KEI Stablecoin (KEI) kainų prognozės modulis?

KEI Stablecoin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KEI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KEI Stablecoin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KEI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KEI Stablecoin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KEI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KEI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KEI Stablecoin potencialą.

Kodėl KEI kainų prognozė yra svarbi?

KEI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KEI dabar?
Pagal jūsų prognozes, KEI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KEI kainų prognozė?
Remiantis KEI Stablecoin (KEI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KEI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KEI 2026 m.?
1 vieneto KEI Stablecoin (KEI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KEI kaina 2027 m.?
KEI Stablecoin (KEI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KEI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KEI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KEI Stablecoin (KEI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KEI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KEI Stablecoin (KEI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KEI 2030 m.?
1 vieneto KEI Stablecoin (KEI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KEI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KEI kainų prognozė 2040 metams?
KEI Stablecoin (KEI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KEI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:36:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.