POKE CASINO (POKE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite POKE CASINO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek POKE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte POKE CASINO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

POKE CASINO kainos prognozė
$0.004038
$0.004038
+2.30%
USD
Faktinis
Prognozė
POKE CASINO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, POKE CASINO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004038 prekybos kainą 2025 m.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, POKE CASINO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004239 prekybos kainą 2026 m.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. POKE ateities kaina yra $ 0.004451 su 10.25% augimo norma.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. POKE ateities kaina yra $ 0.004674 su 15.76% augimo norma.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POKE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004908, o augimo norma – 21.55%.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, POKE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005153, o augimo norma – 27.63%.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. POKE CASINO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008394 prekybos kainą.

POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. POKE CASINO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.013674 prekybos kainą.

Trumpalaikės POKE CASINO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004038
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004038
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004041
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004054
    0.41%
POKE CASINO (POKE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma POKE kaina yra $0.004038. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

POKE CASINO (POKE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė POKE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004038. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

POKE CASINO (POKE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė POKE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004041. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

POKE CASINO (POKE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma POKE kaina yra $0.004054. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė POKE CASINO kainų statistika

$ 0.004038
$ 0.004038

+2.30%

--
--

--
--

$ 567.72
$ 567.72

+567.72%

Naujausia POKE kaina yra $ 0.004038. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.30%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 567.72.
Be to, POKE turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti POKE CASINO (POKE)

Bandote įsigyti POKE? Dabar galite POKE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti POKE CASINO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti POKE dabar

POKE CASINO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje POKE CASINO, dabartinė POKE CASINO kaina yra 0.004038USD. Apyvartinė POKE CASINO (POKE) pasiūla yra 0.00 POKE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000226
    $ 0.004265
    $ 0.0037
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000376
    $ 0.0049
    $ 0.0035
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.000964
    $ 0.007247
    $ 0.002966
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas POKE CASINO kaina pasikeitė $-0.000226, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas POKE CASINO buvo prekiaujama aukščiausia $0.0049 ir žemiausia $0.0035. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo POKE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį POKE CASINO įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000964 vertę. Tai rodo, kad POKE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą POKE CASINO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą POKE kainų istoriją

Kaip veikia POKE CASINO (POKE) kainų prognozės modulis?

POKE CASINO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas POKE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius POKE CASINO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą POKE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti POKE CASINO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja POKE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina POKE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą POKE CASINO potencialą.

Kodėl POKE kainų prognozė yra svarbi?

POKE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į POKE dabar?
Pagal jūsų prognozes, POKE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio POKE kainų prognozė?
Remiantis POKE CASINO (POKE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama POKE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 POKE 2026 m.?
1 vieneto POKE CASINO (POKE) kaina šiandien yra $0.004038. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama POKE kaina 2027 m.?
POKE CASINO (POKE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 POKE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė POKE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POKE CASINO (POKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė POKE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, POKE CASINO (POKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 POKE 2030 m.?
1 vieneto POKE CASINO (POKE) kaina šiandien yra $0.004038. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, POKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia POKE kainų prognozė 2040 metams?
POKE CASINO (POKE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 POKE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.