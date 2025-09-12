Daugiau apie POKE

POKE CASINO logotipas

POKE CASINO kaina(POKE)

1 POKE į USD – tiesioginė kaina:

$0.004265
$0.004265$0.004265
+3.06%1D
USD
POKE CASINO (POKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:26:47(UTC+8)

POKE CASINO (POKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039
24 val. žemiausia
$ 0.004409
$ 0.004409$ 0.004409
24 val. aukščiausia

$ 0.0039
$ 0.0039$ 0.0039

$ 0.004409
$ 0.004409$ 0.004409

--
----

--
----

0.00%

+3.06%

+4.53%

+4.53%

POKE CASINO (POKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004265. Per pastarąsias 24 valandas POKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0039 iki aukščiausios $ 0.004409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POKE kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POKE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

POKE CASINO (POKE) rinkos informacija

--
----

$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K

$ 64.40M
$ 64.40M$ 64.40M

--
----

15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000

SOL

Dabartinė POKE CASINO rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14K. POKE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 15100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.40M

POKE CASINO (POKE) kainos istorija USD

Stebėkite POKE CASINO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012663+3.06%
30 dienų$ -0.00104-19.61%
60 dienų$ +0.002915+215.92%
90 dienų$ +0.002915+215.92%
POKE CASINO kainos pokytis šiandien

Šiandien POKE užfiksuotas $ +0.00012663 (+3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

POKE CASINO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00104 (-19.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

POKE CASINO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POKE rodiklis pasikeitė $ +0.002915 (+215.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

POKE CASINO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002915 (+215.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir POKE CASINO (POKE) pokyčius?

Peržiūrėkite POKE CASINO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra POKE CASINO (POKE)

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

POKE CASINO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų POKE CASINO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti POKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie POKE CASINO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti POKE CASINO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

POKE CASINO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos POKE CASINO (POKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POKE CASINO (POKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POKE CASINO prognozes.

Peržiūrėkite POKE CASINO kainos prognozę dabar!

POKE CASINO (POKE) Tokenomika

Supratimas apie POKE CASINO (POKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti POKE CASINO (POKE)

Ieškote, kaip nusipirkti POKE CASINO? Viskas paprasta ir patogu! POKE CASINO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

POKE į vietos valiutas

1 POKE CASINO(POKE) į VND
112.233475
1 POKE CASINO(POKE) į AUD
A$0.0063975
1 POKE CASINO(POKE) į GBP
0.00311345
1 POKE CASINO(POKE) į EUR
0.00362525
1 POKE CASINO(POKE) į USD
$0.004265
1 POKE CASINO(POKE) į MYR
RM0.01795565
1 POKE CASINO(POKE) į TRY
0.1763151
1 POKE CASINO(POKE) į JPY
¥0.626955
1 POKE CASINO(POKE) į ARS
ARS$6.1102949
1 POKE CASINO(POKE) į RUB
0.3603925
1 POKE CASINO(POKE) į INR
0.3769407
1 POKE CASINO(POKE) į IDR
Rp69.9180216
1 POKE CASINO(POKE) į KRW
5.9235732
1 POKE CASINO(POKE) į PHP
0.24357415
1 POKE CASINO(POKE) į EGP
￡E.0.20561565
1 POKE CASINO(POKE) į BRL
R$0.02298835
1 POKE CASINO(POKE) į CAD
C$0.0058857
1 POKE CASINO(POKE) į BDT
0.5167474
1 POKE CASINO(POKE) į NGN
6.4038975
1 POKE CASINO(POKE) į COP
$16.66015625
1 POKE CASINO(POKE) į ZAR
R.0.07399775
1 POKE CASINO(POKE) į UAH
0.17550475
1 POKE CASINO(POKE) į VES
Bs0.669605
1 POKE CASINO(POKE) į CLP
$4.056015
1 POKE CASINO(POKE) į PKR
Rs1.2054596
1 POKE CASINO(POKE) į KZT
2.2892814
1 POKE CASINO(POKE) į THB
฿0.1351152
1 POKE CASINO(POKE) į TWD
NT$0.12901625
1 POKE CASINO(POKE) į AED
د.إ0.01565255
1 POKE CASINO(POKE) į CHF
Fr0.00336935
1 POKE CASINO(POKE) į HKD
HK$0.0331817
1 POKE CASINO(POKE) į AMD
֏1.624112
1 POKE CASINO(POKE) į MAD
.د.م0.03834235
1 POKE CASINO(POKE) į MXN
$0.07885985
1 POKE CASINO(POKE) į SAR
ريال0.01599375
1 POKE CASINO(POKE) į PLN
0.0154393
1 POKE CASINO(POKE) į RON
лв0.0184248
1 POKE CASINO(POKE) į SEK
kr0.03970715
1 POKE CASINO(POKE) į BGN
лв0.0070799
1 POKE CASINO(POKE) į HUF
Ft1.4239982
1 POKE CASINO(POKE) į CZK
0.08858405
1 POKE CASINO(POKE) į KWD
د.ك0.001300825
1 POKE CASINO(POKE) į ILS
0.0141598
1 POKE CASINO(POKE) į AOA
Kz3.90209115
1 POKE CASINO(POKE) į BHD
.د.ب0.001607905
1 POKE CASINO(POKE) į BMD
$0.004265
1 POKE CASINO(POKE) į DKK
kr0.0271254
1 POKE CASINO(POKE) į HNL
L0.1112312
1 POKE CASINO(POKE) į MUR
0.1943134
1 POKE CASINO(POKE) į NAD
$0.07450955
1 POKE CASINO(POKE) į NOK
kr0.04209555
1 POKE CASINO(POKE) į NZD
$0.00712255
1 POKE CASINO(POKE) į PAB
B/.0.004265
1 POKE CASINO(POKE) į PGK
K0.0179983
1 POKE CASINO(POKE) į QAR
ر.ق0.0154393
1 POKE CASINO(POKE) į RSD
дин.0.42611615

POKE CASINO išteklius

Išsamesnei POKE CASINO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali POKE CASINO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie POKE CASINO

Kiek POKE CASINO(POKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POKE kaina USD valiuta yra 0.004265USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POKE į USD kaina?
Dabartinė POKE kaina USD valiuta yra $ 0.004265. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra POKE CASINO rinkos kapitalizacija?
POKE rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POKE apyvartoje?
POKE apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POKE kaina?
POKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POKE kaina?
POKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra POKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POKE yra $ 1.14KUSD.
Ar POKE kaina šiais metais kils?
POKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
POKE CASINO (POKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

POKE-į-USD skaičiuoklė

Suma

POKE
POKE
USD
USD

1 POKE = 0.004265 USD

Prekiauti POKE

POKEUSDT
$0.004265
$0.004265$0.004265
+3.06%

