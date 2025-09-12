POKE CASINO (POKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.004265. Per pastarąsias 24 valandas POKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0039 iki aukščiausios $ 0.004409 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POKE kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POKE per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
POKE CASINO (POKE) rinkos informacija
--
----
$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K
$ 64.40M
$ 64.40M$ 64.40M
--
----
15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000
SOL
Dabartinė POKE CASINO rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.14K. POKE apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 15100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.40M
POKE CASINO (POKE) kainos istorija USD
Stebėkite POKE CASINO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00012663
+3.06%
30 dienų
$ -0.00104
-19.61%
60 dienų
$ +0.002915
+215.92%
90 dienų
$ +0.002915
+215.92%
POKE CASINO kainos pokytis šiandien
Šiandien POKE užfiksuotas $ +0.00012663 (+3.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
POKE CASINO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00104 (-19.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
POKE CASINO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, POKE rodiklis pasikeitė $ +0.002915 (+215.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
POKE CASINO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002915 (+215.92%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir POKE CASINO (POKE) pokyčius?
POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.
POKE CASINO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų POKE CASINO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti POKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie POKE CASINO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti POKE CASINO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
POKE CASINO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos POKE CASINO (POKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų POKE CASINO (POKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes POKE CASINO prognozes.
Supratimas apie POKE CASINO (POKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti POKE CASINO (POKE)
Ieškote, kaip nusipirkti POKE CASINO? Viskas paprasta ir patogu! POKE CASINO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.