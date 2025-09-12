Blast Royale (NOOB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Blast Royale kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NOOB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Blast Royale kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Blast Royale kainos prognozė
$0.00010671
+3.42%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:03:57(UTC+8)

Blast Royale Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Blast Royale galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000106 prekybos kainą 2025 m.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Blast Royale galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000112 prekybos kainą 2026 m.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NOOB ateities kaina yra $ 0.000117 su 10.25% augimo norma.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NOOB ateities kaina yra $ 0.000123 su 15.76% augimo norma.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOOB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000129, o augimo norma – 21.55%.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NOOB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000136, o augimo norma – 27.63%.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Blast Royale kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000221 prekybos kainą.

Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Blast Royale kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000361 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000106
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000112
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000117
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000123
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000129
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000136
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000143
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000150
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000157
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000165
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000173
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000182
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000191
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000201
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000211
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000221
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Blast Royale kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000106
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000106
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000106
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000107
    0.41%
Blast Royale (NOOB) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NOOB kaina yra $0.000106. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Blast Royale (NOOB) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NOOB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000106. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Blast Royale (NOOB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NOOB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000106. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Blast Royale (NOOB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NOOB kaina yra $0.000107. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Blast Royale kainų statistika

$ 0.00010671
+3.42%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

--

Naujausia NOOB kaina yra $ 0.00010671. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.42%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.52K.
Be to, NOOB turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Blast Royale (NOOB)

Bandote įsigyti NOOB? Dabar galite NOOB įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Blast Royale ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NOOB dabar

Blast Royale istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Blast Royale, dabartinė Blast Royale kaina yra 0.000106USD. Apyvartinė Blast Royale (NOOB) pasiūla yra 0.00 NOOB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000002
    $ 0.000107
    $ 0.000102
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000004
    $ 0.000118
    $ 0.000100
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.000000
    $ 0.000118
    $ 0.000075
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Blast Royale kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Blast Royale buvo prekiaujama aukščiausia $0.000118 ir žemiausia $0.000100. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo NOOB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Blast Royale įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000000 vertę. Tai rodo, kad NOOB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Blast Royale kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NOOB kainų istoriją

Kaip veikia Blast Royale (NOOB) kainų prognozės modulis?

Blast Royale Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NOOB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Blast Royale ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NOOB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Blast Royale kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NOOB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NOOB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Blast Royale potencialą.

Kodėl NOOB kainų prognozė yra svarbi?

NOOB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NOOB dabar?
Pagal jūsų prognozes, NOOB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NOOB kainų prognozė?
Remiantis Blast Royale (NOOB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NOOB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NOOB 2026 m.?
1 vieneto Blast Royale (NOOB) kaina šiandien yra $0.000106. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOOB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NOOB kaina 2027 m.?
Blast Royale (NOOB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NOOB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NOOB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blast Royale (NOOB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NOOB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blast Royale (NOOB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NOOB 2030 m.?
1 vieneto Blast Royale (NOOB) kaina šiandien yra $0.000106. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NOOB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NOOB kainų prognozė 2040 metams?
Blast Royale (NOOB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NOOB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:03:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.