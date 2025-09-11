Daugiau apie NOOB

Blast Royale kaina(NOOB)

1 NOOB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010553
$0.00010553$0.00010553
+0.53%1D
USD
Blast Royale (NOOB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:14:30(UTC+8)

Blast Royale (NOOB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001046
$ 0.0001046$ 0.0001046
24 val. žemiausia
$ 0.00010615
$ 0.00010615$ 0.00010615
24 val. aukščiausia

$ 0.0001046
$ 0.0001046$ 0.0001046

$ 0.00010615
$ 0.00010615$ 0.00010615

$ 0.07894948571630912
$ 0.07894948571630912$ 0.07894948571630912

$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188

+0.02%

+0.53%

-6.59%

-6.59%

Blast Royale (NOOB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00010553. Per pastarąsias 24 valandas NOOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001046 iki aukščiausios $ 0.00010615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOOB kaina yra $ 0.07894948571630912, o žemiausia – $ 0.000052509573322188.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOOB per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blast Royale (NOOB) rinkos informacija

No.8493

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.38K
$ 54.38K$ 54.38K

$ 54.03K
$ 54.03K$ 54.03K

0.00
0.00 0.00

512,000,000
512,000,000 512,000,000

512,000,000
512,000,000 512,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Blast Royale rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.38K. NOOB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 512000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.03K

Blast Royale (NOOB) kainos istorija USD

Stebėkite Blast Royale kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000005564+0.53%
30 dienų$ +0.00000207+2.00%
60 dienų$ -0.00000268-2.48%
90 dienų$ -0.00001457-12.14%
Blast Royale kainos pokytis šiandien

Šiandien NOOB užfiksuotas $ +0.0000005564 (+0.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Blast Royale 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000207 (+2.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Blast Royale 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOOB rodiklis pasikeitė $ -0.00000268 (-2.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Blast Royale 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001457 (-12.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blast Royale (NOOB) pokyčius?

Peržiūrėkite Blast Royale kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blast Royale investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NOOBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blast Royale mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blast Royale, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Blast Royale kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blast Royale (NOOB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blast Royale (NOOB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blast Royale prognozes.

Peržiūrėkite Blast Royale kainos prognozę dabar!

Blast Royale (NOOB) Tokenomika

Supratimas apie Blast Royale (NOOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Blast Royale (NOOB)

Ieškote, kaip nusipirkti Blast Royale? Viskas paprasta ir patogu! Blast Royale lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NOOB į vietos valiutas

Blast Royale išteklius

Išsamesnei Blast Royale analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Blast Royale svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blast Royale

Kiek Blast Royale(NOOB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOOB kaina USD valiuta yra 0.00010553USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOOB į USD kaina?
Dabartinė NOOB kaina USD valiuta yra $ 0.00010553. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blast Royale rinkos kapitalizacija?
NOOB rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOOB apyvartoje?
NOOB apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOOB kaina?
NOOB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07894948571630912USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOOB kaina?
NOOB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000052509573322188USD.
Kokia yra NOOB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOOB yra $ 54.38KUSD.
Ar NOOB kaina šiais metais kils?
NOOB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOOB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Blast Royale (NOOB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
