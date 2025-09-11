Blast Royale (NOOB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00010553. Per pastarąsias 24 valandas NOOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001046 iki aukščiausios $ 0.00010615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOOB kaina yra $ 0.07894948571630912, o žemiausia – $ 0.000052509573322188.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOOB per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blast Royale (NOOB) rinkos informacija
Dabartinė Blast Royale rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.38K. NOOB apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 512000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.03K
Blast Royale (NOOB) kainos istorija USD
Stebėkite Blast Royale kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000005564
+0.53%
30 dienų
$ +0.00000207
+2.00%
60 dienų
$ -0.00000268
-2.48%
90 dienų
$ -0.00001457
-12.14%
Blast Royale kainos pokytis šiandien
Šiandien NOOB užfiksuotas $ +0.0000005564 (+0.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blast Royale 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000207 (+2.00%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blast Royale 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NOOB rodiklis pasikeitė $ -0.00000268 (-2.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blast Royale 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001457 (-12.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blast Royale (NOOB) pokyčius?
Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.
Blast Royale galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blast Royale investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NOOBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blast Royale mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blast Royale, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Blast Royale kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Blast Royale (NOOB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blast Royale (NOOB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blast Royale prognozes.
Supratimas apie Blast Royale (NOOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blast Royale (NOOB)
Ieškote, kaip nusipirkti Blast Royale? Viskas paprasta ir patogu! Blast Royale lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.