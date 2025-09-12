Multichain (MULTI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Multichain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MULTI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Multichain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Multichain kainos prognozė
$0.0427
+3.91%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:31:42(UTC+8)

Multichain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Multichain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0427 prekybos kainą 2025 m.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Multichain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.044835 prekybos kainą 2026 m.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MULTI ateities kaina yra $ 0.047076 su 10.25% augimo norma.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MULTI ateities kaina yra $ 0.049430 su 15.76% augimo norma.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MULTI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.051902, o augimo norma – 21.55%.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MULTI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.054497, o augimo norma – 27.63%.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Multichain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.088770 prekybos kainą.

Multichain (MULTI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Multichain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.144597 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0427
    0.00%
  • 2026
    $ 0.044835
    5.00%
  • 2027
    $ 0.047076
    10.25%
  • 2028
    $ 0.049430
    15.76%
  • 2029
    $ 0.051902
    21.55%
  • 2030
    $ 0.054497
    27.63%
  • 2031
    $ 0.057222
    34.01%
  • 2032
    $ 0.060083
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.063087
    47.75%
  • 2034
    $ 0.066241
    55.13%
  • 2035
    $ 0.069553
    62.89%
  • 2036
    $ 0.073031
    71.03%
  • 2037
    $ 0.076683
    79.59%
  • 2038
    $ 0.080517
    88.56%
  • 2039
    $ 0.084543
    97.99%
  • 2040
    $ 0.088770
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Multichain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0427
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.042705
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.042740
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.042875
    0.41%
Multichain (MULTI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MULTI kaina yra $0.0427. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Multichain (MULTI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MULTI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.042705. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Multichain (MULTI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MULTI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.042740. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Multichain (MULTI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MULTI kaina yra $0.042875. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Multichain kainų statistika

$ 0.0427
+3.91%

$ 620.90K
14.54M
$ 54.63K
--

Naujausia MULTI kaina yra $ 0.0427. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.91%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.63K.
Be to, MULTI turi 14.54M apyvartą ir $ 620.90K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Multichain (MULTI)

Bandote įsigyti MULTI? Dabar galite MULTI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Multichain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MULTI dabar

Multichain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Multichain, dabartinė Multichain kaina yra 0.0427USD. Apyvartinė Multichain (MULTI) pasiūla yra 0.00 MULTI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $620.90K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.001550
    $ 0.04889
    $ 0.0406
  • 7 dienos
    -0.48%
    $ -0.0407
    $ 0.10228
    $ 0.04
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.037040
    $ 0.345
    $ 0.04
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Multichain kaina pasikeitė $0.001550, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Multichain buvo prekiaujama aukščiausia $0.10228 ir žemiausia $0.04. Kainos pokytis buvo -0.48%. Ši naujausia tendencija parodo MULTI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Multichain įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.037040 vertę. Tai rodo, kad MULTI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Multichain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MULTI kainų istoriją

Kaip veikia Multichain (MULTI) kainų prognozės modulis?

Multichain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MULTI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Multichain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MULTI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Multichain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MULTI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MULTI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Multichain potencialą.

Kodėl MULTI kainų prognozė yra svarbi?

MULTI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MULTI dabar?
Pagal jūsų prognozes, MULTI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MULTI kainų prognozė?
Remiantis Multichain (MULTI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MULTI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MULTI 2026 m.?
1 vieneto Multichain (MULTI) kaina šiandien yra $0.0427. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MULTI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MULTI kaina 2027 m.?
Multichain (MULTI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MULTI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MULTI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Multichain (MULTI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MULTI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Multichain (MULTI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MULTI 2030 m.?
1 vieneto Multichain (MULTI) kaina šiandien yra $0.0427. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MULTI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MULTI kainų prognozė 2040 metams?
Multichain (MULTI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MULTI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.