Multichain (MULTI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04942. Per pastarąsias 24 valandas MULTI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04618 iki aukščiausios $ 0.0529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MULTI kaina yra $ 38.6246297489588, o žemiausia – $ 0.040700675011833484.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MULTI per pastarąją valandą pasikeitė -1.11%, per 24 valandas – -6.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -60.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Multichain (MULTI) rinkos informacija
No.1285
$ 718.62K
$ 718.62K$ 718.62K
$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K
$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M
14.54M
14.54M 14.54M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
14.54%
BSC
Dabartinė Multichain rinkos kapitalizacija yra $ 718.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.43K. MULTI apyvartoje yra 14.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.94M
Multichain (MULTI) kainos istorija USD
Stebėkite Multichain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0032583
-6.18%
30 dienų
$ -0.03061
-38.25%
60 dienų
$ -0.02178
-30.59%
90 dienų
$ -0.03062
-38.26%
Multichain kainos pokytis šiandien
Šiandien MULTI užfiksuotas $ -0.0032583 (-6.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Multichain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03061 (-38.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Multichain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MULTI rodiklis pasikeitė $ -0.02178 (-30.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Multichain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03062 (-38.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Multichain (MULTI) pokyčius?
Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3.
Multichain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Multichain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Multichain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Multichain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Multichain (MULTI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Multichain (MULTI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Multichain prognozes.
Supratimas apie Multichain (MULTI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MULTIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Multichain (MULTI)
Ieškote, kaip nusipirkti Multichain? Viskas paprasta ir patogu! Multichain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.