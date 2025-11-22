MORI COIN (MORI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MORI COIN kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MORI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MORI COIN kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MORI COIN kainos prognozė
$0.01773
+0.73%
USD
Faktinis
Prognozė
MORI COIN Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MORI COIN galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01773 prekybos kainą 2025 m.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MORI COIN galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.018616 prekybos kainą 2026 m.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MORI ateities kaina yra $ 0.019547 su 10.25% augimo norma.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MORI ateities kaina yra $ 0.020524 su 15.76% augimo norma.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MORI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.021550, o augimo norma – 21.55%.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MORI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.022628, o augimo norma – 27.63%.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MORI COIN kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.036859 prekybos kainą.

MORI COIN (MORI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MORI COIN kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.060040 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01773
    0.00%
  • 2026
    $ 0.018616
    5.00%
  • 2027
    $ 0.019547
    10.25%
  • 2028
    $ 0.020524
    15.76%
  • 2029
    $ 0.021550
    21.55%
  • 2030
    $ 0.022628
    27.63%
  • 2031
    $ 0.023759
    34.01%
  • 2032
    $ 0.024947
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.026195
    47.75%
  • 2034
    $ 0.027505
    55.13%
  • 2035
    $ 0.028880
    62.89%
  • 2036
    $ 0.030324
    71.03%
  • 2037
    $ 0.031840
    79.59%
  • 2038
    $ 0.033432
    88.56%
  • 2039
    $ 0.035104
    97.99%
  • 2040
    $ 0.036859
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MORI COIN kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01773
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.017732
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.017747
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.017802
    0.41%
MORI COIN (MORI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MORI kaina yra $0.01773. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MORI COIN (MORI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MORI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.017732. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MORI COIN (MORI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MORI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.017747. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MORI COIN (MORI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MORI kaina yra $0.017802. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MORI COIN kainų statistika

$ 0.01773
+0.73%

$ 14.18M
800.01M
$ 67.57K
--

Naujausia MORI kaina yra $ 0.01773. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.73%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 67.57K.
Be to, MORI turi 800.01M apyvartą ir $ 14.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MORI COIN (MORI)

Bandote įsigyti MORI? Dabar galite MORI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MORI COIN ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MORI dabar

MORI COIN istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MORI COIN, dabartinė MORI COIN kaina yra 0.01773USD. Apyvartinė MORI COIN (MORI) pasiūla yra 0.00 MORI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000460
    $ 0.0188
    $ 0.01716
  • 7 dienos
    -0.20%
    $ -0.004620
    $ 0.02327
    $ 0.0168
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.009220
    $ 0.04243
    $ 0.0168
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MORI COIN kaina pasikeitė $-0.000460, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MORI COIN buvo prekiaujama aukščiausia $0.02327 ir žemiausia $0.0168. Kainos pokytis buvo -0.20%. Ši naujausia tendencija parodo MORI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MORI COIN įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009220 vertę. Tai rodo, kad MORI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MORI COIN kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MORI kainų istoriją

Kaip veikia MORI COIN (MORI) kainų prognozės modulis?

MORI COIN Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MORI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MORI COIN ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MORI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MORI COIN kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MORI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MORI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MORI COIN potencialą.

Kodėl MORI kainų prognozė yra svarbi?

MORI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MORI dabar?
Pagal jūsų prognozes, MORI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MORI kainų prognozė?
Remiantis MORI COIN (MORI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MORI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MORI 2026 m.?
1 vieneto MORI COIN (MORI) kaina šiandien yra $0.01773. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MORI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MORI kaina 2027 m.?
MORI COIN (MORI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MORI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MORI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MORI COIN (MORI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MORI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MORI COIN (MORI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MORI 2030 m.?
1 vieneto MORI COIN (MORI) kaina šiandien yra $0.01773. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MORI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MORI kainų prognozė 2040 metams?
MORI COIN (MORI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MORI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:43:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.