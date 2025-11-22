MultiBank Group (MBG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MultiBank Group kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MultiBank Group kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MultiBank Group kainos prognozė
$0.4547
+5.32%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:22:59(UTC+8)

MultiBank Group Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MultiBank Group galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4547 prekybos kainą 2025 m.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MultiBank Group galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.477435 prekybos kainą 2026 m.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBG ateities kaina yra $ 0.501306 su 10.25% augimo norma.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBG ateities kaina yra $ 0.526372 su 15.76% augimo norma.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.552690, o augimo norma – 21.55%.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.580325, o augimo norma – 27.63%.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MultiBank Group kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.945288 prekybos kainą.

MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MultiBank Group kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.5397 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.4547
    0.00%
  • 2026
    $ 0.477435
    5.00%
  • 2027
    $ 0.501306
    10.25%
  • 2028
    $ 0.526372
    15.76%
  • 2029
    $ 0.552690
    21.55%
  • 2030
    $ 0.580325
    27.63%
  • 2031
    $ 0.609341
    34.01%
  • 2032
    $ 0.639808
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.671798
    47.75%
  • 2034
    $ 0.705388
    55.13%
  • 2035
    $ 0.740658
    62.89%
  • 2036
    $ 0.777691
    71.03%
  • 2037
    $ 0.816575
    79.59%
  • 2038
    $ 0.857404
    88.56%
  • 2039
    $ 0.900274
    97.99%
  • 2040
    $ 0.945288
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MultiBank Group kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.4547
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.454762
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.455136
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.456568
    0.41%
MultiBank Group (MBG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MBG kaina yra $0.4547. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MultiBank Group (MBG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.454762. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MultiBank Group (MBG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.455136. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MultiBank Group (MBG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBG kaina yra $0.456568. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MultiBank Group kainų statistika

$ 0.4547
+5.32%

--
--
$ 578.79K
--

Naujausia MBG kaina yra $ 0.4547. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.32%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 578.79K.
Be to, MBG turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti MultiBank Group (MBG)

Bandote įsigyti MBG? Dabar galite MBG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti MultiBank Group ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MBG dabar

MultiBank Group istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MultiBank Group, dabartinė MultiBank Group kaina yra 0.4547USD. Apyvartinė MultiBank Group (MBG) pasiūla yra 0.00 MBG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.018799
    $ 0.4568
    $ 0.4263
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.005800
    $ 0.4774
    $ 0.3983
  • 30 dienų
    -0.52%
    $ -0.4975
    $ 0.952
    $ 0.3983
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MultiBank Group kaina pasikeitė $0.018799, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MultiBank Group buvo prekiaujama aukščiausia $0.4774 ir žemiausia $0.3983. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo MBG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MultiBank Group įvyko -0.52%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.4975 vertę. Tai rodo, kad MBG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą MultiBank Group kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MBG kainų istoriją

Kaip veikia MultiBank Group (MBG) kainų prognozės modulis?

MultiBank Group Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MultiBank Group ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MultiBank Group kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MultiBank Group potencialą.

Kodėl MBG kainų prognozė yra svarbi?

MBG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBG dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBG kainų prognozė?
Remiantis MultiBank Group (MBG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBG 2026 m.?
1 vieneto MultiBank Group (MBG) kaina šiandien yra $0.4547. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBG kaina 2027 m.?
MultiBank Group (MBG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MultiBank Group (MBG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MultiBank Group (MBG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBG 2030 m.?
1 vieneto MultiBank Group (MBG) kaina šiandien yra $0.4547. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBG kainų prognozė 2040 metams?
MultiBank Group (MBG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:22:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.