Massa (MAS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Massa kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MAS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Massa kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Massa kainos prognozė
$0.01239
$0.01239$0.01239
-1.51%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:26:09(UTC+8)

Massa Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Massa (MAS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Massa galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01239 prekybos kainą 2025 m.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Massa galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.013009 prekybos kainą 2026 m.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MAS ateities kaina yra $ 0.013659 su 10.25% augimo norma.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MAS ateities kaina yra $ 0.014342 su 15.76% augimo norma.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.015060, o augimo norma – 21.55%.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MAS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.015813, o augimo norma – 27.63%.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Massa kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.025757 prekybos kainą.

Massa (MAS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Massa kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.041956 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01239
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013009
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013659
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014342
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015060
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015813
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016603
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017433
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.018305
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019220
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020182
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021191
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022250
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023363
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024531
    97.99%
  • 2040
    $ 0.025757
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Massa kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01239
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.012391
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.012401
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.012440
    0.41%
Massa (MAS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MAS kaina yra $0.01239. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Massa (MAS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MAS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.012391. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Massa (MAS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MAS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.012401. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Massa (MAS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MAS kaina yra $0.012440. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Massa kainų statistika

$ 0.01239
$ 0.01239$ 0.01239

-1.51%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 41.42K
$ 41.42K$ 41.42K

--

Naujausia MAS kaina yra $ 0.01239. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.51%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 41.42K.
Be to, MAS turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Massa (MAS)

Bandote įsigyti MAS? Dabar galite MAS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Massa ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti MAS dabar

Massa istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Massa, dabartinė Massa kaina yra 0.01239USD. Apyvartinė Massa (MAS) pasiūla yra 0.00 MAS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000189
    $ 0.01277
    $ 0.01223
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.00102
    $ 0.01343
    $ 0.01223
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.004069
    $ 0.01649
    $ 0.01223
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Massa kaina pasikeitė $-0.000189, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Massa buvo prekiaujama aukščiausia $0.01343 ir žemiausia $0.01223. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo MAS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Massa įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004069 vertę. Tai rodo, kad MAS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Massa kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą MAS kainų istoriją

Kaip veikia Massa (MAS) kainų prognozės modulis?

Massa Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MAS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Massa ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MAS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Massa kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MAS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MAS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Massa potencialą.

Kodėl MAS kainų prognozė yra svarbi?

MAS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MAS dabar?
Pagal jūsų prognozes, MAS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MAS kainų prognozė?
Remiantis Massa (MAS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MAS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MAS 2026 m.?
1 vieneto Massa (MAS) kaina šiandien yra $0.01239. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MAS kaina 2027 m.?
Massa (MAS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MAS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MAS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Massa (MAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MAS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Massa (MAS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MAS 2030 m.?
1 vieneto Massa (MAS) kaina šiandien yra $0.01239. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MAS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MAS kainų prognozė 2040 metams?
Massa (MAS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MAS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:26:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.