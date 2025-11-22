KLK Foundation (KLK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KLK Foundation kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KLK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte KLK Foundation kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

KLK Foundation kainos prognozė
$0.4067
$0.4067$0.4067
+2.10%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:02:08(UTC+8)

KLK Foundation Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KLK Foundation galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.4067 prekybos kainą 2025 m.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KLK Foundation galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.427035 prekybos kainą 2026 m.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KLK ateities kaina yra $ 0.448386 su 10.25% augimo norma.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KLK ateities kaina yra $ 0.470806 su 15.76% augimo norma.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KLK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.494346, o augimo norma – 21.55%.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KLK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.519063, o augimo norma – 27.63%.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KLK Foundation kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.845500 prekybos kainą.

KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KLK Foundation kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.3772 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.4067
    0.00%
  • 2026
    $ 0.427035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.448386
    10.25%
  • 2028
    $ 0.470806
    15.76%
  • 2029
    $ 0.494346
    21.55%
  • 2030
    $ 0.519063
    27.63%
  • 2031
    $ 0.545016
    34.01%
  • 2032
    $ 0.572267
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.600881
    47.75%
  • 2034
    $ 0.630925
    55.13%
  • 2035
    $ 0.662471
    62.89%
  • 2036
    $ 0.695595
    71.03%
  • 2037
    $ 0.730374
    79.59%
  • 2038
    $ 0.766893
    88.56%
  • 2039
    $ 0.805238
    97.99%
  • 2040
    $ 0.845500
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės KLK Foundation kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.4067
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.406755
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.407089
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.408371
    0.41%
KLK Foundation (KLK) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma KLK kaina yra $0.4067. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KLK Foundation (KLK) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė KLK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.406755. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KLK Foundation (KLK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KLK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.407089. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KLK Foundation (KLK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KLK kaina yra $0.408371. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KLK Foundation kainų statistika

$ 0.4067
$ 0.4067$ 0.4067

+2.10%

$ 40.67M
$ 40.67M$ 40.67M

100.00M
100.00M 100.00M

$ 213.84K
$ 213.84K$ 213.84K

--

Naujausia KLK kaina yra $ 0.4067. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.10%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 213.84K.
Be to, KLK turi 100.00M apyvartą ir $ 40.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti KLK Foundation (KLK)

Bandote įsigyti KLK? Dabar galite KLK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti KLK Foundation ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti KLK dabar

KLK Foundation istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KLK Foundation, dabartinė KLK Foundation kaina yra 0.4067USD. Apyvartinė KLK Foundation (KLK) pasiūla yra 0.00 KLK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $40.67M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.008400
    $ 0.4103
    $ 0.3976
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.021699
    $ 0.4348
    $ 0.3975
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.055900
    $ 0.5
    $ 0.3975
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KLK Foundation kaina pasikeitė $0.008400, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KLK Foundation buvo prekiaujama aukščiausia $0.4348 ir žemiausia $0.3975. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo KLK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KLK Foundation įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.055900 vertę. Tai rodo, kad KLK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą KLK Foundation kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą KLK kainų istoriją

Kaip veikia KLK Foundation (KLK) kainų prognozės modulis?

KLK Foundation Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KLK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KLK Foundation ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KLK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KLK Foundation kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KLK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KLK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KLK Foundation potencialą.

Kodėl KLK kainų prognozė yra svarbi?

KLK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KLK dabar?
Pagal jūsų prognozes, KLK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KLK kainų prognozė?
Remiantis KLK Foundation (KLK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KLK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KLK 2026 m.?
1 vieneto KLK Foundation (KLK) kaina šiandien yra $0.4067. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KLK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KLK kaina 2027 m.?
KLK Foundation (KLK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KLK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KLK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KLK Foundation (KLK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KLK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KLK Foundation (KLK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KLK 2030 m.?
1 vieneto KLK Foundation (KLK) kaina šiandien yra $0.4067. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KLK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KLK kainų prognozė 2040 metams?
KLK Foundation (KLK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KLK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:02:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.