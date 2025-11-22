Yooldo Games (ESPORTS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yooldo Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ESPORTS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yooldo Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yooldo Games kainos prognozė
$0.41868
+4.77%
USD
Faktinis
Prognozė
Yooldo Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yooldo Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.41868 prekybos kainą 2025 m.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yooldo Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.439614 prekybos kainą 2026 m.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ESPORTS ateities kaina yra $ 0.461594 su 10.25% augimo norma.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ESPORTS ateities kaina yra $ 0.484674 su 15.76% augimo norma.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ESPORTS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.508908, o augimo norma – 21.55%.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ESPORTS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.534353, o augimo norma – 27.63%.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yooldo Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.870405 prekybos kainą.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yooldo Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.4177 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.41868
    0.00%
  • 2026
    $ 0.439614
    5.00%
  • 2027
    $ 0.461594
    10.25%
  • 2028
    $ 0.484674
    15.76%
  • 2029
    $ 0.508908
    21.55%
  • 2030
    $ 0.534353
    27.63%
  • 2031
    $ 0.561071
    34.01%
  • 2032
    $ 0.589124
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.618581
    47.75%
  • 2034
    $ 0.649510
    55.13%
  • 2035
    $ 0.681985
    62.89%
  • 2036
    $ 0.716084
    71.03%
  • 2037
    $ 0.751889
    79.59%
  • 2038
    $ 0.789483
    88.56%
  • 2039
    $ 0.828957
    97.99%
  • 2040
    $ 0.870405
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yooldo Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.41868
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.418737
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.419081
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.420400
    0.41%
Yooldo Games (ESPORTS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ESPORTS kaina yra $0.41868. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ESPORTS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.418737. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ESPORTS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.419081. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yooldo Games (ESPORTS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ESPORTS kaina yra $0.420400. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yooldo Games kainų statistika

$ 0.41868
$ 96.86M

+4.77%

$ 96.86M
231.35M

231.35M
$ 143.77K

$ 143.77K
$ 143.77K$ 143.77K

--

Naujausia ESPORTS kaina yra $ 0.41868. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.77%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 143.77K.
Be to, ESPORTS turi 231.35M apyvartą ir $ 96.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Yooldo Games (ESPORTS)

Bandote įsigyti ESPORTS? Dabar galite ESPORTS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Yooldo Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ESPORTS dabar

Yooldo Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yooldo Games, dabartinė Yooldo Games kaina yra 0.41868USD. Apyvartinė Yooldo Games (ESPORTS) pasiūla yra 0.00 ESPORTS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $96.86M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.008790
    $ 0.42816
    $ 0.37739
  • 7 dienos
    0.24%
    $ 0.081660
    $ 0.43304
    $ 0.32555
  • 30 dienų
    1.04%
    $ 0.213630
    $ 0.43304
    $ 0.15317
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yooldo Games kaina pasikeitė $0.008790, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yooldo Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.43304 ir žemiausia $0.32555. Kainos pokytis buvo 0.24%. Ši naujausia tendencija parodo ESPORTS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yooldo Games įvyko 1.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.213630 vertę. Tai rodo, kad ESPORTS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Yooldo Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ESPORTS kainų istoriją

Kaip veikia Yooldo Games (ESPORTS) kainų prognozės modulis?

Yooldo Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ESPORTS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yooldo Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ESPORTS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yooldo Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ESPORTS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ESPORTS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yooldo Games potencialą.

Kodėl ESPORTS kainų prognozė yra svarbi?

ESPORTS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ESPORTS dabar?
Pagal jūsų prognozes, ESPORTS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ESPORTS kainų prognozė?
Remiantis Yooldo Games (ESPORTS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ESPORTS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ESPORTS 2026 m.?
1 vieneto Yooldo Games (ESPORTS) kaina šiandien yra $0.41868. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ESPORTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ESPORTS kaina 2027 m.?
Yooldo Games (ESPORTS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ESPORTS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ESPORTS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yooldo Games (ESPORTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ESPORTS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yooldo Games (ESPORTS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ESPORTS 2030 m.?
1 vieneto Yooldo Games (ESPORTS) kaina šiandien yra $0.41868. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ESPORTS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ESPORTS kainų prognozė 2040 metams?
Yooldo Games (ESPORTS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ESPORTS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.