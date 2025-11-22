Dora Factory (DORAFACTORY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dora Factory kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DORAFACTORY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dora Factory kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dora Factory kainos prognozė
$0.01034
-2.63%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:36:11(UTC+8)

Dora Factory Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dora Factory galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01034 prekybos kainą 2025 m.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dora Factory galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010857 prekybos kainą 2026 m.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DORAFACTORY ateities kaina yra $ 0.011399 su 10.25% augimo norma.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DORAFACTORY ateities kaina yra $ 0.011969 su 15.76% augimo norma.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DORAFACTORY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012568, o augimo norma – 21.55%.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DORAFACTORY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013196, o augimo norma – 27.63%.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dora Factory kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021496 prekybos kainą.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dora Factory kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.035014 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01034
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010857
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011399
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011969
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012568
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013196
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013856
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014549
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015276
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016040
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016842
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017684
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018569
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019497
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020472
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021496
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dora Factory kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.01034
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.010341
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010349
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.010382
    0.41%
Dora Factory (DORAFACTORY) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma DORAFACTORY kaina yra $0.01034. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė DORAFACTORY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010341. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DORAFACTORY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010349. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dora Factory (DORAFACTORY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DORAFACTORY kaina yra $0.010382. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dora Factory kainų statistika

$ 0.01034
-2.63%

--
--
$ 55.36K
--

Naujausia DORAFACTORY kaina yra $ 0.01034. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.63%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.36K.
Be to, DORAFACTORY turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dora Factory (DORAFACTORY)

Bandote įsigyti DORAFACTORY? Dabar galite DORAFACTORY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dora Factory ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DORAFACTORY dabar

Dora Factory istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dora Factory, dabartinė Dora Factory kaina yra 0.01034USD. Apyvartinė Dora Factory (DORAFACTORY) pasiūla yra 0.00 DORAFACTORY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000349
    $ 0.0107
    $ 0.0103
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.001409
    $ 0.01191
    $ 0.0103
  • 30 dienų
    -0.20%
    $ -0.002739
    $ 0.01397
    $ 0.0103
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dora Factory kaina pasikeitė $-0.000349, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dora Factory buvo prekiaujama aukščiausia $0.01191 ir žemiausia $0.0103. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo DORAFACTORY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dora Factory įvyko -0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002739 vertę. Tai rodo, kad DORAFACTORY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dora Factory kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DORAFACTORY kainų istoriją

Kaip veikia Dora Factory (DORAFACTORY) kainų prognozės modulis?

Dora Factory Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DORAFACTORY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dora Factory ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DORAFACTORY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dora Factory kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DORAFACTORY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DORAFACTORY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dora Factory potencialą.

Kodėl DORAFACTORY kainų prognozė yra svarbi?

DORAFACTORY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DORAFACTORY dabar?
Pagal jūsų prognozes, DORAFACTORY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DORAFACTORY kainų prognozė?
Remiantis Dora Factory (DORAFACTORY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DORAFACTORY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DORAFACTORY 2026 m.?
1 vieneto Dora Factory (DORAFACTORY) kaina šiandien yra $0.01034. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DORAFACTORY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DORAFACTORY kaina 2027 m.?
Dora Factory (DORAFACTORY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DORAFACTORY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DORAFACTORY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dora Factory (DORAFACTORY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DORAFACTORY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dora Factory (DORAFACTORY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DORAFACTORY 2030 m.?
1 vieneto Dora Factory (DORAFACTORY) kaina šiandien yra $0.01034. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DORAFACTORY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DORAFACTORY kainų prognozė 2040 metams?
Dora Factory (DORAFACTORY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DORAFACTORY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:36:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.