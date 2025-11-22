Alliance Games (COA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alliance Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek COA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alliance Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alliance Games kainos prognozė
$0.00201
$0.00201
+0.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Alliance Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alliance Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00201 prekybos kainą 2025 m.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alliance Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002110 prekybos kainą 2026 m.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. COA ateities kaina yra $ 0.002216 su 10.25% augimo norma.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. COA ateities kaina yra $ 0.002326 su 15.76% augimo norma.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002443, o augimo norma – 21.55%.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, COA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002565, o augimo norma – 27.63%.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alliance Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004178 prekybos kainą.

Alliance Games (COA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alliance Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006806 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00201
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002110
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002216
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002326
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002443
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002565
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002693
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002828
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002969
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003118
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003274
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003437
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003609
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003790
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003979
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004178
    107.89%
Trumpalaikės Alliance Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.00201
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002010
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002011
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002018
    0.41%
Alliance Games (COA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma COA kaina yra $0.00201. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alliance Games (COA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė COA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002010. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alliance Games (COA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė COA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002011. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alliance Games (COA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma COA kaina yra $0.002018. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alliance Games kainų statistika

$ 0.00201
$ 0.00201

+0.50%

$ 833.58K
$ 833.58K

414.72M
414.72M

$ 431.20
$ 431.20

+431.20%

Naujausia COA kaina yra $ 0.00201. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 431.20.
Be to, COA turi 414.72M apyvartą ir $ 833.58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Alliance Games (COA)

Bandote įsigyti COA? Dabar galite COA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Alliance Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti COA dabar

Alliance Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alliance Games, dabartinė Alliance Games kaina yra 0.00201USD. Apyvartinė Alliance Games (COA) pasiūla yra 0.00 COA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $833.58K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ -0.000109
    $ 0.00218
    $ 0.00194
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -0.000469
    $ 0.00278
    $ 0.00181
  • 30 dienų
    -0.62%
    $ -0.00335
    $ 0.0068
    $ 0.00181
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alliance Games kaina pasikeitė $-0.000109, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alliance Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.00278 ir žemiausia $0.00181. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo COA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alliance Games įvyko -0.62%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00335 vertę. Tai rodo, kad COA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Alliance Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą COA kainų istoriją

Kaip veikia Alliance Games (COA) kainų prognozės modulis?

Alliance Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas COA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alliance Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą COA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alliance Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja COA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina COA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alliance Games potencialą.

Kodėl COA kainų prognozė yra svarbi?

COA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į COA dabar?
Pagal jūsų prognozes, COA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio COA kainų prognozė?
Remiantis Alliance Games (COA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama COA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 COA 2026 m.?
1 vieneto Alliance Games (COA) kaina šiandien yra $0.00201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama COA kaina 2027 m.?
Alliance Games (COA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 COA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė COA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alliance Games (COA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė COA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alliance Games (COA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 COA 2030 m.?
1 vieneto Alliance Games (COA) kaina šiandien yra $0.00201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, COA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia COA kainų prognozė 2040 metams?
Alliance Games (COA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 COA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.