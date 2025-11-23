Alliance Games (COA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAlliance Games (COA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 05:02:51(UTC+8)
USD

Alliance Games (COA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Alliance Games (COA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 846.02K
Bendra pasiūla:
$ 2.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 414.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.08M
Visų laikų rekordas:
$ 0.027
Visų laikų minimumas:
$ 0.001969528474311044
Dabartinė kaina:
$ 0.00204
Alliance Games (COA) Informacija

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Oficiali svetainė:
https://alliancegames.xyz/
Baltoji knyga:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Alliance Games (COA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Alliance Games (COA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų COA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek COA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate COA tokenomiką, galite peržiūrėti COA tokeno kainą realiuoju laiku!

