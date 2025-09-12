Blur (BLUR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Blur kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BLUR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Blur kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Blur kainos prognozė
$0.08426
$0.08426$0.08426
+0.92%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:38:00(UTC+8)

Blur Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Blur galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.08426 prekybos kainą 2025 m.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Blur galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.088473 prekybos kainą 2026 m.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BLUR ateities kaina yra $ 0.092896 su 10.25% augimo norma.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BLUR ateities kaina yra $ 0.097541 su 15.76% augimo norma.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLUR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.102418, o augimo norma – 21.55%.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLUR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.107539, o augimo norma – 27.63%.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Blur kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.175170 prekybos kainą.

Blur (BLUR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Blur kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.285334 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.08426
    0.00%
  • 2026
    $ 0.088473
    5.00%
  • 2027
    $ 0.092896
    10.25%
  • 2028
    $ 0.097541
    15.76%
  • 2029
    $ 0.102418
    21.55%
  • 2030
    $ 0.107539
    27.63%
  • 2031
    $ 0.112916
    34.01%
  • 2032
    $ 0.118562
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.124490
    47.75%
  • 2034
    $ 0.130714
    55.13%
  • 2035
    $ 0.137250
    62.89%
  • 2036
    $ 0.144113
    71.03%
  • 2037
    $ 0.151318
    79.59%
  • 2038
    $ 0.158884
    88.56%
  • 2039
    $ 0.166829
    97.99%
  • 2040
    $ 0.175170
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Blur kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.08426
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.084271
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.084340
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.084606
    0.41%
Blur (BLUR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BLUR kaina yra $0.08426. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Blur (BLUR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BLUR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.084271. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Blur (BLUR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BLUR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.084340. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Blur (BLUR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BLUR kaina yra $0.084606. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Blur kainų statistika

$ 0.08426
$ 0.08426$ 0.08426

+0.92%

$ 211.45M
$ 211.45M$ 211.45M

2.51B
2.51B 2.51B

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--

Naujausia BLUR kaina yra $ 0.08426. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.92%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.15M.
Be to, BLUR turi 2.51B apyvartą ir $ 211.45M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Blur (BLUR)

Bandote įsigyti BLUR? Dabar galite BLUR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Blur ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BLUR dabar

Blur istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Blur, dabartinė Blur kaina yra 0.08429USD. Apyvartinė Blur (BLUR) pasiūla yra 0.00 BLUR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $211.45M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000200
    $ 0.08778
    $ 0.08239
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.008280
    $ 0.08778
    $ 0.0744
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.005940
    $ 0.09171
    $ 0.07072
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Blur kaina pasikeitė $0.000200, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Blur buvo prekiaujama aukščiausia $0.08778 ir žemiausia $0.0744. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo BLUR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Blur įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005940 vertę. Tai rodo, kad BLUR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Blur kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BLUR kainų istoriją

Kaip veikia Blur (BLUR) kainų prognozės modulis?

Blur Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BLUR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Blur ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BLUR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Blur kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BLUR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BLUR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Blur potencialą.

Kodėl BLUR kainų prognozė yra svarbi?

BLUR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BLUR dabar?
Pagal jūsų prognozes, BLUR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BLUR kainų prognozė?
Remiantis Blur (BLUR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BLUR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BLUR 2026 m.?
1 vieneto Blur (BLUR) kaina šiandien yra $0.08426. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLUR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BLUR kaina 2027 m.?
Blur (BLUR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BLUR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BLUR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blur (BLUR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BLUR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blur (BLUR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BLUR 2030 m.?
1 vieneto Blur (BLUR) kaina šiandien yra $0.08426. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLUR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BLUR kainų prognozė 2040 metams?
Blur (BLUR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BLUR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:38:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.