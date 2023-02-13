BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

VardasBLUR

ReitingasNo.239

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.69%

Cirkuliuojantis kiekis2,526,096,917.950913

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla3,000,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas45.97859046830362,2023-02-13

Mažiausia kaina0.06172254040512737,2025-06-22

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...