Blubird (BLU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Blubird kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BLU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Blubird kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Blubird kainos prognozė
$0.02074
$0.02074$0.02074
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:33:01(UTC+8)

Blubird Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Blubird galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02074 prekybos kainą 2025 m.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Blubird galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021777 prekybos kainą 2026 m.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BLU ateities kaina yra $ 0.022865 su 10.25% augimo norma.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BLU ateities kaina yra $ 0.024009 su 15.76% augimo norma.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.025209, o augimo norma – 21.55%.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.026470, o augimo norma – 27.63%.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Blubird kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.043116 prekybos kainą.

Blubird (BLU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Blubird kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.070233 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02074
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021777
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022865
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024009
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025209
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026470
    27.63%
  • 2031
    $ 0.027793
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029183
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.030642
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032174
    55.13%
  • 2035
    $ 0.033783
    62.89%
  • 2036
    $ 0.035472
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037246
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039108
    88.56%
  • 2039
    $ 0.041063
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043116
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Blubird kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.02074
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.020742
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020759
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.020825
    0.41%
Blubird (BLU) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma BLU kaina yra $0.02074. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Blubird (BLU) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė BLU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020742. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Blubird (BLU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BLU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020759. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Blubird (BLU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BLU kaina yra $0.020825. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Blubird kainų statistika

$ 0.02074
$ 0.02074$ 0.02074

0.00%

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00%

Naujausia BLU kaina yra $ 0.02074. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 0.00.
Be to, BLU turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Blubird (BLU)

Bandote įsigyti BLU? Dabar galite BLU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Blubird ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BLU dabar

Blubird istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Blubird, dabartinė Blubird kaina yra 0.02074USD. Apyvartinė Blubird (BLU) pasiūla yra 0.00 BLU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.02074
    $ 0.02074
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000579
    $ 0.02132
    $ 0.02074
  • 30 dienų
    -0.09%
    $ -0.002119
    $ 0.02404
    $ 0.02074
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Blubird kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Blubird buvo prekiaujama aukščiausia $0.02132 ir žemiausia $0.02074. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo BLU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Blubird įvyko -0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002119 vertę. Tai rodo, kad BLU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Blubird kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BLU kainų istoriją

Kaip veikia Blubird (BLU) kainų prognozės modulis?

Blubird Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BLU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Blubird ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BLU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Blubird kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BLU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BLU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Blubird potencialą.

Kodėl BLU kainų prognozė yra svarbi?

BLU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BLU dabar?
Pagal jūsų prognozes, BLU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BLU kainų prognozė?
Remiantis Blubird (BLU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BLU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BLU 2026 m.?
1 vieneto Blubird (BLU) kaina šiandien yra $0.02074. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BLU kaina 2027 m.?
Blubird (BLU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BLU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BLU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blubird (BLU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BLU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blubird (BLU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BLU 2030 m.?
1 vieneto Blubird (BLU) kaina šiandien yra $0.02074. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BLU kainų prognozė 2040 metams?
Blubird (BLU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BLU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:33:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.