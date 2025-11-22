AdEx (ADX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AdEx kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ADX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AdEx kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AdEx kainos prognozė
$0.1103
+4.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:18:11(UTC+8)

AdEx Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AdEx galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1103 prekybos kainą 2025 m.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AdEx galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.115815 prekybos kainą 2026 m.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ADX ateities kaina yra $ 0.121605 su 10.25% augimo norma.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ADX ateities kaina yra $ 0.127686 su 15.76% augimo norma.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.134070, o augimo norma – 21.55%.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ADX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.140773, o augimo norma – 27.63%.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AdEx kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.229305 prekybos kainą.

AdEx (ADX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AdEx kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.373514 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1103
    0.00%
  • 2026
    $ 0.115815
    5.00%
  • 2027
    $ 0.121605
    10.25%
  • 2028
    $ 0.127686
    15.76%
  • 2029
    $ 0.134070
    21.55%
  • 2030
    $ 0.140773
    27.63%
  • 2031
    $ 0.147812
    34.01%
  • 2032
    $ 0.155203
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.162963
    47.75%
  • 2034
    $ 0.171111
    55.13%
  • 2035
    $ 0.179667
    62.89%
  • 2036
    $ 0.188650
    71.03%
  • 2037
    $ 0.198082
    79.59%
  • 2038
    $ 0.207987
    88.56%
  • 2039
    $ 0.218386
    97.99%
  • 2040
    $ 0.229305
    107.89%
Trumpalaikės AdEx kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.1103
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.110315
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.110405
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.110753
    0.41%
AdEx (ADX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ADX kaina yra $0.1103. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AdEx (ADX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ADX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.110315. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AdEx (ADX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ADX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.110405. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AdEx (ADX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ADX kaina yra $0.110753. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AdEx kainų statistika

$ 0.1103
+4.05%

$ 16.31M
147.90M
$ 59.25K
--

Naujausia ADX kaina yra $ 0.1103. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.25K.
Be to, ADX turi 147.90M apyvartą ir $ 16.31M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AdEx (ADX)

Bandote įsigyti ADX? Dabar galite ADX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AdEx ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ADX dabar

AdEx istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AdEx, dabartinė AdEx kaina yra 0.1103USD. Apyvartinė AdEx (ADX) pasiūla yra 0.00 ADX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.31M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000600
    $ 0.1102
    $ 0.1032
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -0.015600
    $ 0.1318
    $ 0.1032
  • 30 dienų
    0.20%
    $ 0.018000
    $ 0.1846
    $ 0.0918
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AdEx kaina pasikeitė $0.000600, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AdEx buvo prekiaujama aukščiausia $0.1318 ir žemiausia $0.1032. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo ADX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AdEx įvyko 0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.018000 vertę. Tai rodo, kad ADX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AdEx kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ADX kainų istoriją

Kaip veikia AdEx (ADX) kainų prognozės modulis?

AdEx Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ADX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AdEx ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ADX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AdEx kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ADX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ADX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AdEx potencialą.

Kodėl ADX kainų prognozė yra svarbi?

ADX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ADX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ADX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ADX kainų prognozė?
Remiantis AdEx (ADX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ADX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ADX 2026 m.?
1 vieneto AdEx (ADX) kaina šiandien yra $0.1103. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ADX kaina 2027 m.?
AdEx (ADX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ADX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ADX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AdEx (ADX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ADX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AdEx (ADX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ADX 2030 m.?
1 vieneto AdEx (ADX) kaina šiandien yra $0.1103. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ADX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ADX kainų prognozė 2040 metams?
AdEx (ADX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ADX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:18:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.