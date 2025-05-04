ໂລໂກ້ Unique Network

Unique Network ລາຄາ (UNQ)

USD

Unique Network (UNQ) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00321934
$0.00321934$0.00321934
-1.60%(1D)

ລາຄາຂອງ Unique Network (UNQ) ມື້ນີ້

ລາຄາສົດຂອງ Unique Network (UNQ) ມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00321934USD. ມັນມີອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 754.19KUSD. UNQ ຖຶງ USD ລາຄາໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດUnique Networkຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ -- USD
- Unique Network ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -1.68%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 234.27M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງUNQ ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.UNQ MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

Unique Network (UNQ) ການປະຕິບັດລາຄາໃນ USD

ໃນລະຫວ່າງມື້ນີ້, ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ Unique Network ຖຶງ USD ແມ່ນ $ 0.
ໃນ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາມີການປ່ຽນແປງUnique Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0022421859.
ໃນ 60 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unique Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.0009036793.
ໃນ 90 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Unique Network ຖຶງ USD ເປັນ $ +0.000810762835902498.

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ 0-1.68%
30 ມື້$ +0.0022421859+69.65%
60 ວັນ$ +0.0009036793+28.07%
90 ວັນ$ +0.000810762835902498+33.66%

Unique Network (UNQ) ການວິເຄາະລາຄາ

ຄົ້ນພົບການວິເຄາະລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Unique Network: ລໍາດັບຕໍ່າ ແລະ ສູງ 24ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00319603
$ 0.00319603$ 0.00319603

$ 0.00327438
$ 0.00327438$ 0.00327438

$ 0.01608143
$ 0.01608143$ 0.01608143

0.00%

-1.68%

+27.36%

Unique Network (UNQ) ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ

ເຈາະລຶກ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24h ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 754.19K
$ 754.19K$ 754.19K

--
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234.27M
234.27M 234.27M

ແມ່ນຫຍັງ Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

MEXC ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ມີຊື່ສຽງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ມີການຄັດເລືອກໂທເຄັນ ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ, ລາຍຊື່ໂທເຄັນທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຕ່ໍາສຸດໃນຕະຫຼາດ. ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ດຽວນີ້ເພື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄ່ອງອັນດັບຕົ້ນໆ ແລະ ຄ່າທຳນຽມທີ່ແຂ່ງຂັນທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດ!

ຜູ້ຄົນຍັງຖາມວ່າ: ຄຳຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Unique Network(UNQ)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

UNQ ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 UNQ ເຖິງ VND
84.7169321
1 UNQ ເຖິງ AUD
A$0.004989977
1 UNQ ເຖິງ GBP
0.002414505
1 UNQ ເຖິງ EUR
0.0028330192
1 UNQ ເຖິງ USD
$0.00321934
1 UNQ ເຖິງ MYR
RM0.0137465818
1 UNQ ເຖິງ TRY
0.1241699438
1 UNQ ເຖິງ JPY
¥0.466482366
1 UNQ ເຖິງ RUB
0.2662072246
1 UNQ ເຖິງ INR
0.2724527442
1 UNQ ເຖິງ IDR
Rp52.7760571296
1 UNQ ເຖິງ KRW
4.5088788304
1 UNQ ເຖິງ PHP
0.1791884644
1 UNQ ເຖິງ EGP
￡E.0.1634136984
1 UNQ ເຖິງ BRL
R$0.018189271
1 UNQ ເຖິງ CAD
C$0.0044426892
1 UNQ ເຖິງ BDT
0.392437546
1 UNQ ເຖິງ NGN
5.1591855104
1 UNQ ເຖິງ UAH
0.133924544
1 UNQ ເຖິງ VES
Bs0.27686324
1 UNQ ເຖິງ PKR
Rs0.9075963328
1 UNQ ເຖິງ KZT
1.6568655244
1 UNQ ເຖິງ THB
฿0.106560154
1 UNQ ເຖິງ TWD
NT$0.0988659314
1 UNQ ເຖິງ AED
د.إ0.0118149778
1 UNQ ເຖິງ CHF
Fr0.0026398588
1 UNQ ເຖິງ HKD
HK$0.024949885
1 UNQ ເຖິງ MAD
.د.م0.0298110884
1 UNQ ເຖິງ MXN
$0.0630346772