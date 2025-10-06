ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດXeleb Protocolຂອງມື້ນີ້0.01914 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດXCXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວXCXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ XCX

XCX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ XCX

XCX ເຈ້ຍຂາວ

XCX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

XCX Tokenomics

XCX ການຄາດຄະເນລາຄາ

XCX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ XCX

ໂລໂກ້ Xeleb Protocol

Xeleb Protocol ລາຄາ (XCX)

1 XCX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01911
$0.01911$0.01911
-6.73%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:01:35 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01873
$ 0.01873$ 0.01873
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01873
$ 0.01873$ 0.01873

$ 0.02366
$ 0.02366$ 0.02366

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.019350065397083154
$ 0.019350065397083154$ 0.019350065397083154

+0.26%

-6.72%

-45.61%

-45.61%

Xeleb Protocol (XCX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01914. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XCXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01873 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02366, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XCXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.09145411179261065, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.019350065397083154.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XCXມີການປ່ຽນແປງ+0.26%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.72%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -45.61%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1784

$ 2.07M
$ 2.07M

$ 288.34K
$ 288.34K

$ 19.14M
$ 19.14M

108.30M
108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,896,294.8614527
999,896,294.8614527

10.83%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານXeleb Protocolການຊື້ຂາຍ$ 2.07M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 288.34K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXCXແມ່ນ108.30Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999896294.8614527. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 19.14M.

Xeleb Protocol (XCX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Xeleb Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0013789-6.72%
30 ມື້$ -0.05396-73.82%
60 ວັນ$ -0.01735-47.55%
90 ວັນ$ -0.00086-4.30%
Xeleb Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, XCXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0013789 (-6.72%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Xeleb Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.05396 (-73.82%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Xeleb Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, XCX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.01735 (-47.55%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Xeleb Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00086 (-4.30%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Xeleb Protocol (XCX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າXeleb Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Xeleb Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXCX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບXeleb Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການXeleb Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Xeleb Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Xeleb Protocol (XCX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Xeleb Protocol (XCX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບXeleb Protocol.

ກວດເບິ່ງການXeleb Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງXeleb Protocol (XCX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XCX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Xeleb Protocol(XCX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Xeleb Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Xeleb Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

XCX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ VND
503.6691
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AUD
A$0.0292842
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ GBP
0.0145464
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ EUR
0.0164604
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ USD
$0.01914
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MYR
RM0.080388
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TRY
0.8050284
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ JPY
¥2.92842
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ARS
ARS$28.3134192
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ RUB
1.5501486
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ INR
1.6959954
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ IDR
Rp318.9998724
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PHP
1.1227524
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ EGP
￡E.0.904365
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BRL
R$0.102399
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ CAD
C$0.026796
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BDT
2.3358456
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ NGN
27.61902
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ COP
$73.89954
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ZAR
R.0.3322704
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ UAH
0.8046456
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TZS
T.Sh.47.142777
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ VES
Bs4.26822
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ CLP
$17.95332
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PKR
Rs5.4081984
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ KZT
10.0525194
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ THB
฿0.6224328
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TWD
NT$0.5916174
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AED
د.إ0.0702438
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ CHF
Fr0.015312
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ HKD
HK$0.1487178
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AMD
֏7.322007
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MAD
.د.م0.1781934
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MXN
$0.3542814
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SAR
ريال0.071775
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ETB
Br2.9211468
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ KES
KSh2.4736536
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ JOD
د.أ0.01357026
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PLN
0.0706266
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ RON
лв0.0844074
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SEK
kr0.18183
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BGN
лв0.0323466
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ HUF
Ft6.4356336
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ CZK
0.4044282
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ KWD
د.ك0.00587598
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ILS
0.062205
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BOB
Bs0.1326402
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AZN
0.032538
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TJS
SM0.1764708
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ GEL
0.0520608
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AOA
Kz17.5113774
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00721578
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BMD
$0.01914
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ DKK
kr0.1240272
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ HNL
L0.5041476
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MUR
0.8819712
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ NAD
$0.331122
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ NOK
kr0.1940796
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ NZD
$0.0336864
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PAB
B/.0.01914
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PGK
K0.0805794
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0696696
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ RSD
дин.1.9486434
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ UZS
soʻm230.6023566
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ALL
L1.60776
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ANG
ƒ0.0342606
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ AWG
ƒ0.0342606
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BBD
$0.03828
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BAM
KM0.0323466
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BIF
Fr56.29074
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BND
$0.024882
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BSD
$0.01914
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ JMD
$3.0715872
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ KHR
76.8673884
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ KMF
Fr8.15364
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ LAK
416.0869482
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ LKR
රු5.8264074
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MDL
L0.3238488
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MGA
Ar86.21613
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MOP
P0.15312
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MVR
0.294756
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MWK
MK33.2291454
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ MZN
MT1.224003
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ NPR
रु2.7163488
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ PYG
135.74088
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ RWF
Fr27.77214
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SBD
$0.1575222
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SCR
0.2754246
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SRD
$0.742632
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SVC
$0.1672836
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ SZL
L0.331122
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TMT
m0.0671814
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TND
د.ت0.05562084
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ TTD
$0.1295778
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ UGX
Sh66.68376
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ XAF
Fr10.89066
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ XCD
$0.051678
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ XOF
Fr10.89066
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ XPF
Fr1.97142
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BWP
P0.2568588
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ BZD
$0.0384714
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ CVE
$1.8351432
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ DJF
Fr3.38778
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ DOP
$1.2312762
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ DZD
د.ج2.5038948
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ FJD
$0.0434478
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ GNF
Fr166.4223
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ GTQ
Q0.1466124
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ GYD
$4.0033224
1 Xeleb Protocol(XCX) ເຖິງ ISK
kr2.41164

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Xeleb Protocol

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Xeleb Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Xeleb Protocol ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Xeleb Protocol

ມື້ນີ້ມີXeleb Protocol (XCX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ XCXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01914 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາXCXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​XCXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01914. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງXeleb Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງXCX​ແມ່ນ​$ 2.07M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງXCX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນXCXແມ່ນ 108.30M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງXCX?
XCX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.09145411179261065 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງXCX?
XCXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.019350065397083154 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດXCX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການXCXແມ່ນ$ 288.34K USD.
ປີນີ້XCXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
XCX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງXCXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:01:35 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

XCX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.01914 USD

ຊື້ຂາຍ XCX

XCX/USDT
$0.01911
$0.01911$0.01911
-6.72%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

