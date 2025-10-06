ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດxMoneyຂອງມື້ນີ້0.0502 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດXMNລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວXMNໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ XMN

XMN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ XMN

XMN ເຈ້ຍຂາວ

XMN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

XMN Tokenomics

XMN ການຄາດຄະເນລາຄາ

XMN ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ XMN

XMNຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

XMN Spot

ໂລໂກ້ xMoney

xMoney ລາຄາ (XMN)

1 XMN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0502
$0.0502$0.0502
+3.10%1D
USD
xMoney (XMN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 22:42:15 (UTC+8)

xMoney (XMN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.04637
$ 0.04637$ 0.04637
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.05164
$ 0.05164$ 0.05164
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.04637
$ 0.04637$ 0.04637

$ 0.05164
$ 0.05164$ 0.05164

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

+3.10%

+3.10%

+5.06%

+5.06%

xMoney (XMN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0502. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, XMNມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.04637 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.05164, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. XMNລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.11390037525327498, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.019550382433716446.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, XMNມີການປ່ຽນແປງ+3.10%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +3.10%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +5.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

xMoney (XMN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.3802

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 431.39K
$ 431.39K$ 431.39K

$ 502.00M
$ 502.00M$ 502.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານxMoneyການຊື້ຂາຍ$ 0.00 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 431.39K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງXMNແມ່ນ0.00ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 502.00M.

xMoney (XMN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ xMoney ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0015094+3.10%
30 ມື້$ +0.0452+904.00%
60 ວັນ$ +0.0452+904.00%
90 ວັນ$ +0.0452+904.00%
xMoney ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, XMNບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0015094 (+3.10%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

xMoney ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0452 (+904.00%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

xMoney ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, XMN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0452 (+904.00%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

xMoney ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0452 (+904.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ xMoney (XMN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າxMoneyປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ xMoney ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງXMN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບxMoney ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການxMoney ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

xMoney ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

xMoney (XMN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ xMoney (XMN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບxMoney.

ກວດເບິ່ງການxMoneyຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

xMoney (XMN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງxMoney (XMN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ XMN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື xMoney(XMN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ xMoney ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ xMoney ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

XMN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 xMoney(XMN) ເຖິງ VND
1,321.013
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AUD
A$0.077308
1 xMoney(XMN) ເຖິງ GBP
0.038152
1 xMoney(XMN) ເຖິງ EUR
0.043674
1 xMoney(XMN) ເຖິງ USD
$0.0502
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MYR
RM0.210338
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TRY
2.112416
1 xMoney(XMN) ເຖິງ JPY
¥7.6806
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ARS
ARS$74.370296
1 xMoney(XMN) ເຖິງ RUB
4.060678
1 xMoney(XMN) ເຖິງ INR
4.453744
1 xMoney(XMN) ເຖິງ IDR
Rp836.666332
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PHP
2.945736
1 xMoney(XMN) ເຖິງ EGP
￡E.2.377472
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BRL
R$0.270578
1 xMoney(XMN) ເຖິງ CAD
C$0.07028
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BDT
6.11938
1 xMoney(XMN) ເຖິງ NGN
72.229768
1 xMoney(XMN) ເຖິງ COP
$193.8222
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ZAR
R.0.879504
1 xMoney(XMN) ເຖິງ UAH
2.112416
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TZS
T.Sh.123.64511
1 xMoney(XMN) ເຖິງ VES
Bs11.1946
1 xMoney(XMN) ເຖິງ CLP
$47.2884
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PKR
Rs14.192544
1 xMoney(XMN) ເຖິງ KZT
26.30982
1 xMoney(XMN) ເຖິງ THB
฿1.637022
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TWD
NT$1.55118
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AED
د.إ0.184234
1 xMoney(XMN) ເຖິງ CHF
Fr0.04016
1 xMoney(XMN) ເຖິງ HKD
HK$0.390054
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AMD
֏19.21154
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MAD
.د.م0.467362
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MXN
$0.935226
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SAR
ريال0.18825
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ETB
Br7.688632
1 xMoney(XMN) ເຖິງ KES
KSh6.487848
1 xMoney(XMN) ເຖິງ JOD
د.أ0.0355918
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PLN
0.186242
1 xMoney(XMN) ເຖິງ RON
лв0.222386
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SEK
kr0.480414
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BGN
лв0.08534
1 xMoney(XMN) ເຖິງ HUF
Ft16.999226
1 xMoney(XMN) ເຖິງ CZK
1.066248
1 xMoney(XMN) ເຖິງ KWD
د.ك0.0154114
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ILS
0.164154
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BOB
Bs0.346882
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AZN
0.08534
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TJS
SM0.462844
1 xMoney(XMN) ເຖິງ GEL
0.136544
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AOA
Kz45.80248
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0189254
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BMD
$0.0502
1 xMoney(XMN) ເຖິງ DKK
kr0.3263
1 xMoney(XMN) ເຖິງ HNL
L1.321264
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MUR
2.30418
1 xMoney(XMN) ເຖິງ NAD
$0.87599
1 xMoney(XMN) ເຖິງ NOK
kr0.513044
1 xMoney(XMN) ເຖິງ NZD
$0.088352
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PAB
B/.0.0502
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PGK
K0.211342
1 xMoney(XMN) ເຖິງ QAR
ر.ق0.182728
1 xMoney(XMN) ເຖິງ RSD
дин.5.124416
1 xMoney(XMN) ເຖິງ UZS
soʻm597.618952
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ALL
L4.222322
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ANG
ƒ0.089858
1 xMoney(XMN) ເຖິງ AWG
ƒ0.089858
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BBD
$0.1004
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BAM
KM0.08534
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BIF
Fr148.0398
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BND
$0.06526
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BSD
$0.0502
1 xMoney(XMN) ເຖິງ JMD
$8.058606
1 xMoney(XMN) ເຖິງ KHR
201.606212
1 xMoney(XMN) ເຖິງ KMF
Fr21.3852
1 xMoney(XMN) ເຖິງ LAK
1,091.304326
1 xMoney(XMN) ເຖິງ LKR
රු15.299956
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MDL
L0.850388
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MGA
Ar227.148976
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MOP
P0.4016
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MVR
0.77308
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MWK
MK87.00162
1 xMoney(XMN) ເຖິງ MZN
MT3.21029
1 xMoney(XMN) ເຖິງ NPR
रु7.121372
1 xMoney(XMN) ເຖິງ PYG
356.0184
1 xMoney(XMN) ເຖິງ RWF
Fr72.9406
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SBD
$0.413146
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SCR
0.703302
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SRD
$1.94776
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SVC
$0.43925
1 xMoney(XMN) ເຖິງ SZL
L0.876492
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TMT
m0.176202
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TND
د.ت0.1485418
1 xMoney(XMN) ເຖິງ TTD
$0.340356
1 xMoney(XMN) ເຖິງ UGX
Sh174.8968
1 xMoney(XMN) ເຖິງ XAF
Fr28.6642
1 xMoney(XMN) ເຖິງ XCD
$0.13554
1 xMoney(XMN) ເຖິງ XOF
Fr28.6642
1 xMoney(XMN) ເຖິງ XPF
Fr5.1706
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BWP
P0.6777
1 xMoney(XMN) ເຖິງ BZD
$0.100902
1 xMoney(XMN) ເຖິງ CVE
$4.817694
1 xMoney(XMN) ເຖິງ DJF
Fr8.9356
1 xMoney(XMN) ເຖິງ DOP
$3.229868
1 xMoney(XMN) ເຖິງ DZD
د.ج6.556622
1 xMoney(XMN) ເຖິງ FJD
$0.114456
1 xMoney(XMN) ເຖິງ GNF
Fr436.489
1 xMoney(XMN) ເຖິງ GTQ
Q0.384532
1 xMoney(XMN) ເຖິງ GYD
$10.50184
1 xMoney(XMN) ເຖິງ ISK
kr6.3252

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ xMoney ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ xMoney ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ xMoney

ມື້ນີ້ມີxMoney (XMN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ XMNແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0502 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາXMNປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​XMNປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0502. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງxMoney?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງXMN​ແມ່ນ​$ 0.00 USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງXMN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນXMNແມ່ນ 0.00 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງXMN?
XMN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.11390037525327498 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງXMN?
XMNຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.019550382433716446 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດXMN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການXMNແມ່ນ$ 431.39K USD.
ປີນີ້XMNຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
XMN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງXMNການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 22:42:15 (UTC+8)

xMoney (XMN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 17:22:15ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

