ລາຄາສົດTOWER Ecosystemຂອງມື້ນີ້0.0007528 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTOWERລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTOWERໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

TOWER Ecosystem ລາຄາ (TOWER)

1 TOWER ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0007528
$0.0007528$0.0007528
-2.37%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:58:04 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0007525
$ 0.0007525$ 0.0007525
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0008179
$ 0.0008179$ 0.0008179
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0007525
$ 0.0007525$ 0.0007525

$ 0.0008179
$ 0.0008179$ 0.0008179

--
----

--
----

-2.73%

-2.37%

-20.75%

-20.75%

TOWER Ecosystem (TOWER) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0007528. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TOWERມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0007525 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0008179, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TOWERລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TOWERມີການປ່ຽນແປງ-2.73%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.37%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -20.75%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

TOWER Ecosystem (TOWER) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 71.78K
$ 71.78K$ 71.78K

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTOWER Ecosystemການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 71.78K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTOWERແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 7.53M.

TOWER Ecosystem (TOWER) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ TOWER Ecosystem ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000018274-2.37%
30 ມື້$ -0.0003397-31.10%
60 ວັນ$ -0.0008308-52.47%
90 ວັນ$ -0.0003423-31.26%
TOWER Ecosystem ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TOWERບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000018274 (-2.37%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

TOWER Ecosystem ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0003397 (-31.10%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

TOWER Ecosystem ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TOWER ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0008308 (-52.47%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

TOWER Ecosystem ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0003423 (-31.26%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ TOWER Ecosystem (TOWER)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTOWER Ecosystemປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ TOWER Ecosystem ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTOWER ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTOWER Ecosystem ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTOWER Ecosystem ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

TOWER Ecosystem ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

TOWER Ecosystem (TOWER) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ TOWER Ecosystem (TOWER) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTOWER Ecosystem.

ກວດເບິ່ງການTOWER Ecosystemຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTOWER Ecosystem (TOWER) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TOWER ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື TOWER Ecosystem(TOWER)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ TOWER Ecosystem ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ TOWER Ecosystem ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TOWER ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ VND
19.809932
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AUD
A$0.001151784
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ GBP
0.000572128
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ EUR
0.000647408
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ USD
$0.0007528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MYR
RM0.00316176
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TRY
0.031662768
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ JPY
¥0.1151784
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ARS
ARS$1.113601984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ RUB
0.060969272
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ INR
0.066705608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ IDR
Rp12.546661648
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PHP
0.044159248
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ EGP
￡E.0.0355698
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BRL
R$0.00402748
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ CAD
C$0.00105392
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BDT
0.091871712
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ NGN
1.0862904
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ COP
$2.9065608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ZAR
R.0.013068608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ UAH
0.031647712
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TZS
T.Sh.1.85418404
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ VES
Bs0.1678744
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ CLP
$0.7061264
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PKR
Rs0.212711168
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ KZT
0.395378088
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ THB
฿0.024481056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TWD
NT$0.023269048
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AED
د.إ0.002762776
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ CHF
Fr0.00060224
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ HKD
HK$0.005849256
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AMD
֏0.28798364
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MAD
.د.م0.007008568
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MXN
$0.013934328
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SAR
ريال0.002823
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ETB
Br0.114892336
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ KES
KSh0.097291872
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ JOD
د.أ0.0005337352
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PLN
0.002777832
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ RON
лв0.003319848
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SEK
kr0.0071516
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BGN
лв0.001272232
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ HUF
Ft0.253121472
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ CZK
0.015906664
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ KWD
د.ك0.0002311096
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ILS
0.0024466
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BOB
Bs0.005216904
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AZN
0.00127976
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TJS
SM0.006940816
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ GEL
0.002047616
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AOA
Kz0.688744248
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0002838056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BMD
$0.0007528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ DKK
kr0.004878144
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ HNL
L0.019828752
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MUR
0.034689024
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ NAD
$0.01302344
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ NOK
kr0.007633392
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ NZD
$0.001324928
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PAB
B/.0.0007528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PGK
K0.003169288
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ QAR
ر.ق0.002740192
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ RSD
дин.0.076642568
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ UZS
soʻm9.069877432
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ALL
L0.0632352
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ANG
ƒ0.001347512
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ AWG
ƒ0.001347512
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BBD
$0.0015056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BAM
KM0.001272232
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BIF
Fr2.2139848
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BND
$0.00097864
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BSD
$0.0007528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ JMD
$0.120809344
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ KHR
3.023289968
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ KMF
Fr0.3206928
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ LAK
16.365217064
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ LKR
රු0.229159848
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MDL
L0.012737376
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MGA
Ar3.3909876
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MOP
P0.0060224
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MVR
0.01159312
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MWK
MK1.306943608
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ MZN
MT0.04814156
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ NPR
रु0.106837376
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ PYG
5.3388576
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ RWF
Fr1.0923128
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SBD
$0.006195544
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SCR
0.011307056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SRD
$0.02920864
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SVC
$0.006579472
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ SZL
L0.01302344
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TMT
m0.002642328
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TND
د.ت0.0021876368
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ TTD
$0.005096456
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ UGX
Sh2.6227552
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ XAF
Fr0.4283432
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ XCD
$0.00203256
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ XOF
Fr0.4283432
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ XPF
Fr0.0775384
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BWP
P0.010102576
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ BZD
$0.001513128
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ CVE
$0.072178464
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ DJF
Fr0.1332456
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ DOP
$0.048427624
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ DZD
د.ج0.098481296
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ FJD
$0.001708856
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ GNF
Fr6.545596
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ GTQ
Q0.005766448
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ GYD
$0.157455648
1 TOWER Ecosystem(TOWER) ເຖິງ ISK
kr0.0948528

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ TOWER Ecosystem ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ TOWER Ecosystem ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ TOWER Ecosystem

ມື້ນີ້ມີTOWER Ecosystem (TOWER) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TOWERແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0007528 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTOWERປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TOWERປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0007528. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTOWER Ecosystem?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTOWER​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTOWER?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTOWERແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTOWER?
TOWER ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTOWER?
TOWERຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTOWER?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTOWERແມ່ນ$ 71.78K USD.
ປີນີ້TOWERຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TOWER ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTOWERການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:58:04 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

