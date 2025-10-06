ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດTradoorຂອງມື້ນີ້1.9311 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດTRADOORລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວTRADOORໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ TRADOOR

TRADOOR ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ TRADOOR

TRADOOR ເຈ້ຍຂາວ

TRADOOR ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

TRADOOR Tokenomics

TRADOOR ການຄາດຄະເນລາຄາ

TRADOOR ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ TRADOOR

TRADOORຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Futures

Tradoor ລາຄາ (TRADOOR)

1 TRADOOR ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

-6.63%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:29:48 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສູງກວ່າ 24H

-3.73%

-6.63%

-30.79%

-30.79%

Tradoor (TRADOOR) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1.9311. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, TRADOORມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1.9015 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 2.3271, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. TRADOORລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, TRADOORມີການປ່ຽນແປງ-3.73%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.63%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -30.79%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Tradoor (TRADOOR) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານTradoorການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 89.30K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງTRADOORແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ60000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 115.87M.

Tradoor (TRADOOR) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Tradoor ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.137081-6.63%
30 ມື້$ -1.1896-38.12%
60 ວັນ$ +0.2896+17.64%
90 ວັນ$ +1.8311+1,831.10%
Tradoor ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, TRADOORບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.137081 (-6.63%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Tradoor ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -1.1896 (-38.12%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Tradoor ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, TRADOOR ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.2896 (+17.64%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Tradoor ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.8311 (+1,831.10%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Tradoor (TRADOOR)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າTradoorປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Tradoor ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງTRADOOR ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບTradoor ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການTradoor ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Tradoor ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Tradoor (TRADOOR) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Tradoor (TRADOOR) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບTradoor.

ກວດເບິ່ງການTradoorຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Tradoor (TRADOOR) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງTradoor (TRADOOR) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ TRADOOR ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Tradoor(TRADOOR)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Tradoor ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Tradoor ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

TRADOOR ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ VND
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AUD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ GBP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ EUR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ USD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MYR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TRY
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ JPY
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ARS
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ RUB
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ INR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ IDR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PHP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ EGP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BRL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ CAD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BDT
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ NGN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ COP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ZAR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ UAH
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TZS
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ VES
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ CLP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PKR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ KZT
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ THB
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TWD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AED
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ CHF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ HKD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AMD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MAD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MXN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SAR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ETB
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ KES
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ JOD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PLN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ RON
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SEK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BGN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ HUF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ CZK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ KWD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ILS
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BOB
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AZN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TJS
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ GEL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AOA
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BHD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BMD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ DKK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ HNL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MUR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ NAD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ NOK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ NZD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PAB
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PGK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ QAR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ RSD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ UZS
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ALL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ANG
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ AWG
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BBD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BAM
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BIF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BND
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BSD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ JMD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ KHR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ KMF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ LAK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ LKR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MDL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MGA
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MOP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MVR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MWK
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ MZN
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ NPR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ PYG
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ RWF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SBD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SCR
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SRD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SVC
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ SZL
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TMT
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TND
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ TTD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ UGX
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ XAF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ XCD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ XOF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ XPF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BWP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ BZD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ CVE
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ DJF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ DOP
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ DZD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ FJD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ GNF
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ GTQ
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ GYD
1 Tradoor(TRADOOR) ເຖິງ ISK
ແຫຼງຂໍ້ມູນ Tradoor

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Tradoor ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Tradoor ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Tradoor

ມື້ນີ້ມີTradoor (TRADOOR) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ TRADOORແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1.9311 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາTRADOORປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​TRADOORປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1.9311. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງTradoor?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງTRADOOR​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງTRADOOR?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນTRADOORແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງTRADOOR?
TRADOOR ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງTRADOOR?
TRADOORຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດTRADOOR?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການTRADOORແມ່ນ$ 89.30K USD.
ປີນີ້TRADOORຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
TRADOOR ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງTRADOORການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:29:48 (UTC+8)

Tradoor (TRADOOR) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

