ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດEli Lillyຂອງມື້ນີ້888.09 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLLYONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLLYONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດEli Lillyຂອງມື້ນີ້888.09 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLLYONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLLYONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LLYON

LLYON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LLYON

LLYON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LLYON Tokenomics

LLYON ການຄາດຄະເນລາຄາ

LLYON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ LLYON

LLYONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

LLYON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Eli Lilly

Eli Lilly ລາຄາ (LLYON)

1 LLYON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$888.09
$888.09$888.09
+0.77%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:17 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 859.37
$ 859.37$ 859.37
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 901.8
$ 901.8$ 901.8
ສູງກວ່າ 24H

$ 859.37
$ 859.37$ 859.37

$ 901.8
$ 901.8$ 901.8

$ 901.4417067788223
$ 901.4417067788223$ 901.4417067788223

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

-0.31%

+0.77%

+7.34%

+7.34%

Eli Lilly (LLYON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 888.09. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LLYONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 859.37 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 901.8, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LLYONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 901.4417067788223, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 712.8133541417105.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LLYONມີການປ່ຽນແປງ-0.31%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.77%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +7.34%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Eli Lilly (LLYON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1556

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

$ 59.33K
$ 59.33K$ 59.33K

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

4.00K
4.00K 4.00K

3,998.30251417
3,998.30251417 3,998.30251417

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານEli Lillyການຊື້ຂາຍ$ 3.55M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 59.33K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLLYONແມ່ນ4.00Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3998.30251417. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.55M.

Eli Lilly (LLYON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Eli Lilly ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +6.786+0.77%
30 ມື້$ +47.9+5.70%
60 ວັນ$ +208.09+30.60%
90 ວັນ$ +208.09+30.60%
Eli Lilly ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, LLYONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +6.786 (+0.77%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Eli Lilly ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +47.9 (+5.70%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Eli Lilly ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, LLYON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +208.09 (+30.60%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Eli Lilly ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +208.09 (+30.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Eli Lilly (LLYON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າEli Lillyປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Eli Lilly ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງLLYON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບEli Lilly ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການEli Lilly ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Eli Lilly ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Eli Lilly (LLYON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Eli Lilly (LLYON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບEli Lilly.

ກວດເບິ່ງການEli Lillyຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Eli Lilly (LLYON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງEli Lilly (LLYON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LLYON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Eli Lilly(LLYON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Eli Lilly ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Eli Lilly ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

LLYON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ VND
23,370,088.35
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AUD
A$1,358.7777
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ GBP
674.9484
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ EUR
763.7574
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ USD
$888.09
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MYR
RM3,729.978
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TRY
37,353.0654
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ JPY
¥135,877.77
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ARS
ARS$1,313,733.7752
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ RUB
71,935.29
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ INR
78,693.6549
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ IDR
Rp14,801,494.0794
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PHP
52,086.4785
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ EGP
￡E.41,988.8952
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BRL
R$4,751.2815
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ CAD
C$1,243.326
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BDT
108,382.5036
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ NGN
1,281,513.87
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ COP
$3,428,915.49
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ZAR
R.15,417.2424
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ UAH
37,335.3036
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,187,410.0745
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ VES
Bs198,044.07
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ CLP
$833,028.42
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PKR
Rs250,938.7104
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ KZT
466,433.7489
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ THB
฿28,880.6868
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TWD
NT$27,415.3383
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AED
د.إ3,259.2903
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ CHF
Fr710.472
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ HKD
HK$6,900.4593
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AMD
֏339,738.8295
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MAD
.د.م8,268.1179
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MXN
$16,438.5459
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SAR
ريال3,330.3375
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ETB
Br135,540.2958
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ KES
KSh114,776.7516
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ JOD
د.أ629.65581
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PLN
3,277.0521
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ RON
лв3,916.4769
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SEK
kr8,436.855
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BGN
лв1,500.8721
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ HUF
Ft298,611.3816
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ CZK
18,765.3417
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ KWD
د.ك272.64363
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ILS
2,886.2925
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BOB
Bs6,154.4637
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AZN
1,509.753
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TJS
SM8,188.1898
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ GEL
2,415.6048
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AOA
Kz812,522.4219
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BHD
.د.ب334.80993
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BMD
$888.09
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ DKK
kr5,754.8232
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ HNL
L23,392.2906
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MUR
40,923.1872
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ NAD
$15,363.957
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ NOK
kr9,005.2326
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ NZD
$1,563.0384
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PAB
B/.888.09
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PGK
K3,738.8589
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ QAR
ر.ق3,232.6476
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ RSD
дин.90,416.4429
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ UZS
soʻm10,699,877.0571
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ALL
L74,599.56
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ANG
ƒ1,589.6811
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ AWG
ƒ1,589.6811
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BBD
$1,776.18
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BAM
KM1,500.8721
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BIF
Fr2,611,872.69
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BND
$1,154.517
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BSD
$888.09
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ JMD
$142,520.6832
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ KHR
3,566,622.7254
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ KMF
Fr378,326.34
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ LAK
19,306,303.9617
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ LKR
රු270,343.4769
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MDL
L15,026.4828
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MGA
Ar4,000,401.405
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MOP
P7,104.72
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MVR
13,676.586
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MWK
MK1,541,821.9299
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ MZN
MT56,793.3555
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ NPR
रु126,037.7328
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ PYG
6,298,334.28
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ RWF
Fr1,288,618.59
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SBD
$7,308.9807
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SCR
12,779.6151
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SRD
$34,457.892
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SVC
$7,761.9066
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ SZL
L15,363.957
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TMT
m3,117.1959
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TND
د.ت2,580.78954
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ TTD
$6,012.3693
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ UGX
Sh3,094,105.56
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ XAF
Fr505,323.21
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ XCD
$2,397.843
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ XOF
Fr505,323.21
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ XPF
Fr91,473.27
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BWP
P11,918.1678
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ BZD
$1,785.0609
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ CVE
$85,150.0692
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ DJF
Fr157,191.93
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ DOP
$57,130.8297
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ DZD
د.ج116,179.9338
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ FJD
$2,015.9643
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ GNF
Fr7,721,942.55
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ GTQ
Q6,802.7694
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ GYD
$185,752.9044
1 Eli Lilly(LLYON) ເຖິງ ISK
kr111,899.34

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Eli Lilly

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Eli Lilly ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Eli Lilly ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Eli Lilly

ມື້ນີ້ມີEli Lilly (LLYON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LLYONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 888.09 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLLYONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LLYONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 888.09. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງEli Lilly?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLLYON​ແມ່ນ​$ 3.55M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLLYON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLLYONແມ່ນ 4.00K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLLYON?
LLYON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 901.4417067788223 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLLYON?
LLYONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 712.8133541417105 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLLYON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLLYONແມ່ນ$ 59.33K USD.
ປີນີ້LLYONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LLYON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLLYONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:17 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LLYON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 888.09 USD

ຊື້ຂາຍ LLYON

LLYON/USDT
$888.09
$888.09$888.09
+0.57%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,052.62
$105,052.62$105,052.62

-0.65%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,543.60
$3,543.60$3,543.60

-1.26%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.71
$160.71$160.71

-3.61%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1196
$1.1196$1.1196

-26.44%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,052.62
$105,052.62$105,052.62

-0.65%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,543.60
$3,543.60$3,543.60

-1.26%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.71
$160.71$160.71

-3.61%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3021
$2.3021$2.3021

-1.07%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16645
$0.16645$0.16645

-0.30%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011555
$0.0000011555$0.0000011555

+190.18%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03260
$0.03260$0.03260

+226.00%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08498
$0.08498$0.08498

+204.36%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$55.741
$55.741$55.741

+161.74%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002222
$0.0000000000002222$0.0000000000002222

+122.20%