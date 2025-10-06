ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດLemmy The Batຂອງມື້ນີ້0.00000676 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLBAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLBAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດLemmy The Batຂອງມື້ນີ້0.00000676 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLBAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLBAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LBAI

LBAI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LBAI

LBAI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LBAI Tokenomics

LBAI ການຄາດຄະເນລາຄາ

LBAI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ LBAI

LBAIຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

LBAI Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Lemmy The Bat

Lemmy The Bat ລາຄາ (LBAI)

1 LBAI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00000676
$0.00000676$0.00000676
-12.54%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:39 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00000672
$ 0.00000672$ 0.00000672

$ 0.00000787
$ 0.00000787$ 0.00000787

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

-5.99%

-12.54%

-0.74%

-0.74%

Lemmy The Bat (LBAI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00000676. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LBAIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00000672 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00000787, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LBAIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.000142961223304784, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000000069696303443.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LBAIມີການປ່ຽນແປງ-5.99%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -12.54%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.74%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Lemmy The Bat (LBAI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2505

$ 466.44K
$ 466.44K$ 466.44K

$ 21.70K
$ 21.70K$ 21.70K

$ 466.44K
$ 466.44K$ 466.44K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານLemmy The Batການຊື້ຂາຍ$ 466.44K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 21.70K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLBAIແມ່ນ69.00Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ69000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 466.44K.

Lemmy The Bat (LBAI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lemmy The Bat ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000009692-12.54%
30 ມື້$ -0.00001617-70.52%
60 ວັນ$ -0.00002684-79.89%
90 ວັນ$ -0.00004324-86.48%
Lemmy The Bat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, LBAIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000009692 (-12.54%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Lemmy The Bat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00001617 (-70.52%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Lemmy The Bat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, LBAI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00002684 (-79.89%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Lemmy The Bat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00004324 (-86.48%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Lemmy The Bat (LBAI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າLemmy The Batປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Lemmy The Bat ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງLBAI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບLemmy The Bat ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການLemmy The Bat ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Lemmy The Bat ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Lemmy The Bat (LBAI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Lemmy The Bat (LBAI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບLemmy The Bat.

ກວດເບິ່ງການLemmy The Batຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງLemmy The Bat (LBAI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LBAI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Lemmy The Bat(LBAI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Lemmy The Bat ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Lemmy The Bat ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

LBAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ VND
0.1778894
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AUD
A$0.0000103428
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ GBP
0.0000051376
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ EUR
0.0000058136
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ USD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MYR
RM0.000028392
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TRY
0.0002843256
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ JPY
¥0.00103428
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ARS
ARS$0.0099999328
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ RUB
0.00054756
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ INR
0.0005990036
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ IDR
Rp0.1126666216
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PHP
0.000396474
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ EGP
￡E.0.0003196128
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BRL
R$0.000036166
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ CAD
C$0.000009464
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BDT
0.0008249904
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ NGN
0.00975468
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ COP
$0.02610036
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ZAR
R.0.0001173536
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ UAH
0.0002841904
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.016650218
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ VES
Bs0.00150748
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ CLP
$0.00634088
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PKR
Rs0.0019101056
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ KZT
0.0035504196
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ THB
฿0.0002198352
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TWD
NT$0.0002086812
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AED
د.إ0.0000248092
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ CHF
Fr0.000005408
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ HKD
HK$0.0000525252
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AMD
֏0.002586038
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MAD
.د.م0.0000629356
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MXN
$0.0001251276
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SAR
ريال0.00002535
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ETB
Br0.0010317112
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ KES
KSh0.0008736624
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ JOD
د.أ0.00000479284
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PLN
0.0000249444
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ RON
лв0.0000298116
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SEK
kr0.00006422
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BGN
лв0.0000114244
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ HUF
Ft0.0022729824
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ CZK
0.0001428388
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ KWD
د.ك0.00000207532
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ILS
0.00002197
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BOB
Bs0.0000468468
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AZN
0.000011492
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TJS
SM0.0000623272
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ GEL
0.0000183872
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AOA
Kz0.0061847916
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00000254852
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BMD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ DKK
kr0.0000438048
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ HNL
L0.0001780584
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MUR
0.0003115008
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ NAD
$0.000116948
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ NOK
kr0.0000685464
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ NZD
$0.0000118976
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PAB
B/.0.00000676
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PGK
K0.0000284596
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0000246064
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ RSD
дин.0.0006882356
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ UZS
soʻm0.0814457644
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ALL
L0.00056784
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ANG
ƒ0.0000121004
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ AWG
ƒ0.0000121004
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BBD
$0.00001352
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BAM
KM0.0000114244
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BIF
Fr0.01988116
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BND
$0.000008788
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BSD
$0.00000676
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ JMD
$0.0010848448
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ KHR
0.0271485656
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ KMF
Fr0.00287976
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ LAK
0.1469565188
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ LKR
රු0.0020578116
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MDL
L0.0001143792
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MGA
Ar0.03045042
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MOP
P0.00005408
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MVR
0.000104104
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MWK
MK0.0117361036
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ MZN
MT0.000432302
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ NPR
रु0.0009593792
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ PYG
0.04794192
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ RWF
Fr0.00980876
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SBD
$0.0000556348
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SCR
0.0000972764
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SRD
$0.000262288
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SVC
$0.0000590824
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ SZL
L0.000116948
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TMT
m0.0000237276
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TND
د.ت0.00001964456
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ TTD
$0.0000457652
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ UGX
Sh0.02355184
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ XAF
Fr0.00384644
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ XCD
$0.000018252
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ XOF
Fr0.00384644
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ XPF
Fr0.00069628
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BWP
P0.0000907192
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ BZD
$0.0000135876
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ CVE
$0.0006481488
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ DJF
Fr0.00119652
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ DOP
$0.0004348708
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ DZD
د.ج0.0008843432
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ FJD
$0.0000153452
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ GNF
Fr0.0587782
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ GTQ
Q0.0000517816
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ GYD
$0.0014139216
1 Lemmy The Bat(LBAI) ເຖິງ ISK
kr0.00085176

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Lemmy The Bat

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Lemmy The Bat ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Lemmy The Bat ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Lemmy The Bat

ມື້ນີ້ມີLemmy The Bat (LBAI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LBAIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00000676 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLBAIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LBAIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00000676. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງLemmy The Bat?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLBAI​ແມ່ນ​$ 466.44K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLBAI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLBAIແມ່ນ 69.00B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLBAI?
LBAI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.000142961223304784 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLBAI?
LBAIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000000069696303443 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLBAI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLBAIແມ່ນ$ 21.70K USD.
ປີນີ້LBAIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LBAI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLBAIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:39 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LBAI -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000676 USD

ຊື້ຂາຍ LBAI

LBAI/USDT
$0.00000676
$0.00000676$0.00000676
-12.54%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,093.98
$105,093.98$105,093.98

-0.61%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,540.95
$3,540.95$3,540.95

-1.33%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.82
$160.82$160.82

-3.55%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1266
$1.1266$1.1266

-25.98%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,093.98
$105,093.98$105,093.98

-0.61%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,540.95
$3,540.95$3,540.95

-1.33%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.82
$160.82$160.82

-3.55%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3032
$2.3032$2.3032

-1.02%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16697
$0.16697$0.16697

0.00%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011555
$0.0000011555$0.0000011555

+190.18%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03092
$0.03092$0.03092

+209.20%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08628
$0.08628$0.08628

+209.02%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$52.555
$52.555$52.555

+146.78%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002000
$0.0000000000002000$0.0000000000002000

+100.00%