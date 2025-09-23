ລາຄາສົດR0AR TOKENຂອງມື້ນີ້0.01294 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດ1R0RລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວ1R0Rໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດR0AR TOKENຂອງມື້ນີ້0.01294 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດ1R0RລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວ1R0Rໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ R0AR TOKEN

R0AR TOKEN ລາຄາ (1R0R)

1 1R0R ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01294
$0.01294$0.01294
+0.07%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:22:38 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

0.00%

+0.07%

-24.47%

-24.47%

R0AR TOKEN (1R0R) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01294. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, 1R0Rມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01286 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01319, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. 1R0Rລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.05359728874422925, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.003689277531738991.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, 1R0Rມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.07%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -24.47%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.5870

--
----

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

$ 129.40M
$ 129.40M$ 129.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານR0AR TOKENການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 9.56K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ1R0Rແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000010. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 129.40M.

R0AR TOKEN (1R0R) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ R0AR TOKEN ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0000091+0.07%
30 ມື້$ -0.02211-63.09%
60 ວັນ$ -0.00738-36.32%
90 ວັນ$ -0.00769-37.28%
R0AR TOKEN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, 1R0Rບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0000091 (+0.07%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

R0AR TOKEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02211 (-63.09%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

R0AR TOKEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, 1R0R ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00738 (-36.32%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

R0AR TOKEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00769 (-37.28%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ R0AR TOKEN (1R0R)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າR0AR TOKENປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ R0AR TOKEN ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງ1R0R ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບR0AR TOKEN ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການR0AR TOKEN ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

R0AR TOKEN ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ R0AR TOKEN (1R0R) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບR0AR TOKEN.

ກວດເບິ່ງການR0AR TOKENຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງR0AR TOKEN (1R0R) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ 1R0R ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື R0AR TOKEN(1R0R)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ R0AR TOKEN ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ R0AR TOKEN ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

1R0R ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ VND
340.5161
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AUD
A$0.0195394
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ GBP
0.0094462
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ EUR
0.010999
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ USD
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MYR
RM0.054348
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TRY
0.5358454
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ JPY
¥1.90218
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ARS
ARS$18.43303
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ RUB
1.0637974
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ INR
1.1481662
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ IDR
Rp215.6665804
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KRW
18.225343
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PHP
0.749226
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ EGP
￡E.0.6176262
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BRL
R$0.0689702
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ CAD
C$0.0179866
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BDT
1.574151
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ NGN
18.9457128
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ COP
$50.350187
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ZAR
R.0.2228268
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ UAH
0.5336456
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TZS
T.Sh.31.79358
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ VES
Bs2.3939
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ CLP
$12.40946
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PKR
Rs3.6398926
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KZT
7.0825796
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ THB
฿0.4188678
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TWD
NT$0.3938936
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AED
د.إ0.0474898
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ CHF
Fr0.0102226
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ HKD
HK$0.1005438
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AMD
֏4.9578316
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MAD
.د.م0.1176246
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MXN
$0.2379666
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SAR
ريال0.0483956
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ETB
Br1.8774646
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KES
KSh1.6710716
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ JOD
د.أ0.00917446
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PLN
0.0468428
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ RON
лв0.0560302
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SEK
kr0.1212478
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BGN
лв0.0214804
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ HUF
Ft4.2846928
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ CZK
0.2673404
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KWD
د.ك0.00395964
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ILS
0.042702
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BOB
Bs0.089286
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AZN
0.021998
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TJS
SM0.1204714
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ GEL
0.0351968
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AOA
Kz11.8606746
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00486544
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BMD
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ DKK
kr0.0822984
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ HNL
L0.338381
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MUR
0.5863114
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ NAD
$0.2229562
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ NOK
kr0.1288824
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ NZD
$0.0221274
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PAB
B/.0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PGK
K0.054995
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0471016
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ RSD
дин.1.291412
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ UZS
soʻm155.9035786
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ALL
L1.0661266
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ANG
ƒ0.0231626
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ AWG
ƒ0.023292
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BBD
$0.02588
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BAM
KM0.0214804
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BIF
Fr38.05654
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BND
$0.0165632
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BSD
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ JMD
$2.0776464
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KHR
51.9678164
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ KMF
Fr5.42186
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ LAK
281.3043422
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ LKR
Rs3.9127972
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MDL
L0.2166156
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MGA
Ar57.7677832
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MOP
P0.1036494
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MVR
0.197982
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MWK
MK22.4652634
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ MZN
MT0.826866
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ NPR
Rs1.840068
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ PYG
91.12348
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ RWF
Fr18.72418
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SBD
$0.1064962
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SCR
0.1891828
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SRD
$0.493014
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SVC
$0.1130956
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ SZL
L0.2228268
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TMT
m0.04529
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TND
د.ت0.03768128
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ TTD
$0.0876038
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ UGX
Sh44.7724
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ XAF
Fr7.22052
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ XCD
$0.034938
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ XOF
Fr7.22052
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ XPF
Fr1.30694
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BWP
P0.1718432
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ BZD
$0.0260094
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ CVE
$1.2151954
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ DJF
Fr2.30332
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ DOP
$0.810044
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ DZD
د.ج1.6754712
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ FJD
$0.029115
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ GNF
Fr112.5133
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ GTQ
Q0.0991204
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ GYD
$2.7058834
1 R0AR TOKEN(1R0R) ເຖິງ ISK
kr1.56574

ແຫຼງຂໍ້ມູນ R0AR TOKEN

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ R0AR TOKEN ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ R0AR TOKEN ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ R0AR TOKEN

ມື້ນີ້ມີR0AR TOKEN (1R0R) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ 1R0Rແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01294 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາ1R0RປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​1R0Rປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01294. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງR0AR TOKEN?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ1R0R​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງ1R0R?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນ1R0Rແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງ1R0R?
1R0R ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.05359728874422925 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງ1R0R?
1R0Rຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.003689277531738991 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດ1R0R?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການ1R0Rແມ່ນ$ 9.56K USD.
ປີນີ້1R0Rຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
1R0R ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງ1R0Rການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:22:38 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

1R0R -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01294 USD

ຊື້ຂາຍ 1R0R

1R0R/USDT
$0.01294
$0.01294$0.01294
0.00%

