R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາ (USD)
ຮັບR0AR TOKENການຄາດຄະເນລາຄາສຳລັບປີ 2026, 2027, 2028, 2030 ແລະ ອື່ນໆອີກ. ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ1R0Rໃນ 5 ປີຂ້າງຫນ້າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ? ຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທັນທີໂດຍອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກ.
*ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການຄາດຄະເນລາຄາທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.
R0AR TOKEN ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2025-2050 (USD)
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, R0AR TOKENອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 0.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.01291ໃນປີ 2025.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2026 (ປີຕໍ່ໄປ)
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງທ່ານ, R0AR TOKENອາດຈະເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 5.00%. ອາດຈະບັນລຸລາຄາຊື້ຂາຍ$ 0.013555 ໃນປີ 2026.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2027 (ໃນ 2 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2027 1R0Rຈະ$ 0.014233ມີອັດຕາການ10.25%ເຕີບໂຕຂອງR0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2028 (ໃນ 3 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ, ລາຄາໃນອະນາຄົດຄາດຄະເນໃນປີ 2028 1R0Rຈະ$ 0.014944ມີອັດຕາການ15.76%ເຕີບໂຕຂອງ.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2029 (ໃນ 4 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, 1R0Rລາຄາເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2029 ຈະ $ 0.015692ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ21.55%ການເຕີບໂຕ.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2030 (ໃນ 5 ປີ)
ອີງຕາມໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາຂ້າງເທິງ, ລາຄາ 1R0Rເປົ້າຫມາຍໃນປີ 2030 ຈະ $ 0.016476ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາ27.63%ການເຕີບໂຕ.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2040 (ໃນ 15 ປີ)
ຮອດປີ 2040, R0AR TOKENລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ107.89%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.026838.R0AR TOKEN (1R0R)ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 2050 (ໃນ 25 ປີ)
ຮອດປີ 2050, R0AR TOKENລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ238.64%. ມັນສາມາດບັນລຸລາຄາການຊື້ຂາຍຂອງ$ 0.043717.
- 2025$ 0.012910.00%
- 2026$ 0.0135555.00%
- 2027$ 0.01423310.25%
- 2028$ 0.01494415.76%
- 2029$ 0.01569221.55%
- 2030$ 0.01647627.63%
- 2031$ 0.01730034.01%
- 2032$ 0.01816540.71%
- 2033$ 0.01907347.75%
- 2034$ 0.02002755.13%
- 2035$ 0.02102962.89%
- 2036$ 0.02208071.03%
- 2037$ 0.02318479.59%
- 2038$ 0.02434388.56%
- 2039$ 0.02556097.99%
- 2040$ 0.026838107.89%
ການຄາດເດົາລາຄາໄລຍະສັ້ນ R0AR TOKEN ສໍາລັບມື້ນີ້, ມື້ອື່ນ, ອາທິດນີ້ ແລະ 30 ມື້
- October 5, 2025(ມື້ນີ້)$ 0.012910.00%
- October 6, 2025(ມື້ອື່ນ)$ 0.0129110.01%
- October 12, 2025(ອາທິດນີ້)$ 0.0129220.10%
- November 4, 2025(30 ມື້)$ 0.0129630.41%
ລາຄາທີ່ຄາດຄະເນສໍາລັບ 1R0R ໃນວັນທີ
ສໍາລັບ October 6, 2025(ມື້ອື່ນ), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 1R0R, ການນໍາໃຊ້
ໂດຍ October 12, 2025(ອາທິດນີ້), ການຄາດຄະເນລາຄາສໍາລັບ 1R0R, ການນໍາໃຊ້ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ
ຊອກຫາຢູ່ໃນ 30 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ລາຄາຄາດຄະເນສໍາລັບ 1R0R ແມ່ນ
ສະຖິຕິລາຄາR0AR TOKEN ປັດຈຸບັນ
-0.15%
--
ວິທີການຊື້ R0AR TOKEN (1R0R)
ພະຍາຍາມຊື້ 1R0R? ໃນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຊື້ຜ່ານ1R0Rບັດເຄຣດິດ, ການໂອນທະນາຄານ, P2P, ແລະຫຼາຍວິທີການຊໍາລະເງິນອື່ນໆ. ຮຽນຮູ້ວິທີການຊື້ R0AR TOKENແລະ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ MEXC ດຽວນີ້!ຮຽນຮູ້ວິທີຊື້ດຽວ1R0Rນີ້
ປະຫວັດລາຄາ R0AR TOKEN
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ R0AR TOKEN, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ R0AR TOKEN ແມ່ນ 0.01291 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ R0AR TOKEN(1R0R) ແມ່ນ,
- 24 ຊົ່ວໂມງ-0.00%$ -0.000020$ 0.01319$ 0.01288
- 7 ວັນ-0.24%$ -0.004239$ 0.0174$ 0.01286
- 30 ມື້-0.63%$ -0.02214$ 0.03751$ 0.01286
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, R0AR TOKEN ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຂອງ
ໃນໄລຍະ 7 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, R0AR TOKEN ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ໃນ ລະດັບ ສູງ ຂອງ
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, R0AR TOKEN ໄດ້ປະສົບກັບການປ່ຽນແປງ
ກວດເບິ່ງປະຫວັດR0AR TOKENລາຄາເຕັມເພື່ອເບິ່ງແນວໂນ້ມລາຍລະອຽດຂອງ MEXC.ເບິ່ງປະຫວັດ1R0Rລາຄາເຕັມ
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ R0AR TOKEN ( 1R0R) ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂມດູນການຄາດຄະເນລາຄາ R0AR TOKEN ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄາດຄະເນລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງ 1R0R ໂດຍອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທ່ານເອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍໃນບາງໂອກາດ ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ໂມດູນນີ້ສະເໜີວິທີທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ມີການໂຕ້ຕອບເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງໂທເຄັນ.
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການໃສ່ອັດຕາສ່ວນການເຕີບໂຕທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນບວກ ຫຼື ທາງລົບ, ຂຶ້ນກັບການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງທ່ານ. ນີ້ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານສໍາລັບ R0AR TOKEN ໃນປີຕໍ່ໄປ, ຫ້າປ, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງທົດສະວັດໃນອະນາຄົດ.
ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນອັດຕາການເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ປຸ່ມ 'ຄິດໄລ່'. ໂມດູນຈະຄິດໄລ່ລາຄາ 1R0R ໃນອະນາຄົດທີ່ຄາດໄວ້ທັນທີ, ໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນວ່າການຄາດຄະເນຂອງທ່ານມີຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າຂອງໂທເຄັນແນວໃດໃນໄລຍະເວລາ.
ທ່ານສາມາດທົດລອງອັດຕາການເຕີບໂຕຕ່າງໆເພື່ອເບິ່ງວ່າສະພາບຕະຫຼາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຄາ R0AR TOKEN ແນວໃດ . ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະທັງການຄາດຄະເນໃນແງ່ດີ ແລະ ແງ່ລົບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂມດູນຍັງປະສົມປະສານຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດປຽບທຽບການຄາດຄະເນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນລວມນີ້ສະເໜີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຊຸມຊົນຮັບຮູ້ອະນາຄົດຂອງ 1R0R.
ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການສໍາລັບການຄາດຄະເນລາຄາ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ, ໂມດູນໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
ສະເລ່ຍການເຄື່ອນຍ້າຍແບບ Exponential (EMA): ຊ່ວຍຕິດຕາມແນວໂນ້ມລາຄາຂອງໂທເຄັນໂດຍການຫຼຸດການເໜັງຕີງອອກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປີ້ນກັບທ່າອ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ແຖບ Bollinger: ວັດແທກການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ກໍານົດເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະຊື້ເກີນ ຫຼື ຂາຍເກີນ.
ດັດສະນີຄວາມເຂັ້ມແຂງສາຍສໍາພັນ (RSI): ປະເມີນຈັງຫວະຂອງ 1R0R ເພື່ອກໍານົດວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີທ່າອ່ຽງ Bullish ຫຼື Bearish.
ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ Convergence/Divergence (MACD): ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າ ແລະ ອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ໂດຍການລວມຕົວຊີ້ບອກເຫຼົ່ານີ້ກັບຂໍ້ມູນຕະຫຼາດໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ໂມດູນສະໜອງການຄາດຄະເນລາຄາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທ່າແຮງໃນອະນາຄົດຂອງ R0AR TOKEN.
ເປັນຫຍັງການຄາດຄະເນລາຄາ 1R0R ຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການຄາດຄະເນລາຄາ 1R0R ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນັກລົງທຶນມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆ:
ການພັດທະນາຍຸດທະສາດການລົງທຶນ: ການຄາດເດົາຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນສ້າງຍຸດທະສາດ. ໂດຍການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດ, ພວກເຂົາສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຈະຊື້, ຂາຍ ຫຼື ຖືສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ.
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສາມາດວັດແທກຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນຄຣິບໂຕໂດຍສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ.
ການວິເຄາະຕະຫຼາດ: ການຄາດເດົາມັກຈະມີການວິເຄາະແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ, ຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດ. ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາ.
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫຼັກຊັບ: ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ໃດອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ນັກລົງທຶນສາມາດຫຼາກຫຼາຍຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ກະຈາຍຄວາມສ່ຽງໃນທົ່ວຊັບສິນຕ່າງໆ.
ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ: ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນອີງໃສ່ການຄາດຄະເນເພື່ອກໍານົດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
ການກະກຽມທາງຈິດໃຈ: ການຮູ້ສະຖານະການລາຄາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກະກຽມນັກລົງທຶນທາງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເໜັງຕີງຂອງຕະຫຼາດ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ການຄາດຄະເນລາຄາຄຣິບໂຕ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາພາຍໃນຊຸມຊົນນັກລົງທຶນ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ):
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ເນື້ອຫາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕຂອງພວກເຮົາແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ຄໍາຕິຊົມທີ່ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍຜູ້ໃຊ້ MEXC ແລະ/ຫຼືແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມອື່ນໆ. ມັນໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມ" ພື້ນຖານສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າການຄາດຄະເນລາຄາທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເຊັ່ນນັ້ນ. ລາຄາໃນອະນາຄົດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການຄາດຄະເນທີ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື້ອຫານີ້ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນະນໍາການຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການສະເພາະໃດໆ. MEXC ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນທາງໃດກໍ່ຕາມສໍາລັບການສູນເສຍໃດໆທີ່ທ່ານອາດຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການອ້າງອິງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ອີງໃສ່ເນື້ອຫາໃດໆທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນໜ້າການຄາດເດົາລາຄາຄຣິບໂຕ ຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າລາຄາຊັບສິນດິຈິຕອນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດສູງ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານອາດຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າຈະໄດ້ຮັບຈໍານວນເງິນທີ່ລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄືນ. ໃນທີ່ສຸດ, ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງເຈົ້າ ແລະ MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່ານັ້ນ. ພິຈາລະນາປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.
ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດກ່ຽວກັບ R0AR TOKEN?
- Bullish ຫຼາຍ
- Bullish
- ເປັນກາງ
- Bearish
- Bearish ຫຼາຍ