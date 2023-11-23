ZEPH

The Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ຊື່ZEPH

ອັນດັບNo.4077

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ969.0143507315952,2023-11-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.06373648768174803,2023-11-23

Blockchain ສາທາລະນະZEPH

ແນະນຳThe Zephyr Protocol, at its heart, is an over-collateralized, crypto-backed stablecoin protocol, a concept refined through the innovative Djed Protocol.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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