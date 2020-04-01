TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

ຊື່TWT

ອັນດັບNo.152

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ416,649,900

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,668,148

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2020-04-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.7177649227203773,2022-12-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00647761834255,2020-07-31

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳTrust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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